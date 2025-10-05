Μια ξέφρενη κωμωδία: Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα

Πρεμιέρα 19 Οκτωβρίου στον χώρο τέχνης ασωμάτων

Μια ξέφρενη κωμωδία: Όλος ο Σαιξπηρ σε μια ώρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σαίξπηρ επιστρέφει! Και αυτή τη φορά… δεν είναι καθόλου σοβαρός.


Σε μόλις 90 λεπτά, τρεις ακούραστοι ηθοποιοί, με αστείρευτη φαντασία και τρελό κέφι, συμπυκνώνουν όλα τα έργα του σπουδαίου δραματουργού σε μια καταιγιστική παράσταση που συνδυάζει θέατρο, αυτοσχεδιασμό, σάτιρα, χιούμορ και αλληλεπίδραση με το κοινό.
Από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα μέχρι τον Άμλετ, και από τον Μάκβεθ μέχρι τον Οθέλλο, το έργο παρασύρει το κοινό σε μια θεατρική περιπέτεια που γκρεμίζει τους «σοβαρούς» μύθους γύρω από τον Σαίξπηρ και τους μετατρέπει σε μια ξέφρενη κωμωδία γεμάτη εκπλήξεις, γέλιο και απρόβλεπτες ανατροπές.

Μια ξέφρενη κωμωδία: Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα

Με απίστευτες εναλλαγές ρόλων, ταχύτατες μεταμορφώσεις και καταιγιστικό ρυθμό, οι τρεις ηθοποιοί ζωντανεύουν επί σκηνής 37 έργα και πολλούς χαρακτήρες, σχολιάζοντας με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τη θεατρική τέχνη, αλλά και την ίδια την παράδοση του Σαίξπηρ.

Προειδοποίηση:
Αυτή η παράσταση μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτο γέλιο,ξαφνική επιθυμία να μιλήσετε σαν τον Άμλετ
(«Να ζει κανείς ή να μη ζει»)
και… πιθανές απόπειρες να συμπυκνώσετε τη ζωή σας σε 90 λεπτά.


Σημείωμα Σκηνοθέτη
«Ο Σαίξπηρ παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος. Η παράστασή μας τον αντιμετωπίζει με αγάπη και χιούμορ, επιχειρώντας να τον φέρει κοντά στο σημερινό κοινό. Σε μια εποχή που όλα συμβαίνουν γρήγορα, Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα είναι η απόλυτη θεατρική εμπειρία υψηλής ταχύτητας.»


Πρωταγωνιστουν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΠΟΛΙΤΟΥ
Συντελεστές
Μετάφραση / Διασκευή:ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ
Σκηνοθεσία:ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ
Σκηνικά – Κοστούμια:ΓΙΟΒΑΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Μουσική επιμέλεια:ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΣ
Φωτισμοί ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ
Βίντεο / Προβολές:ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Βοηθός σκηνοθέτη:ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ
Φωτογραφίες:ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
ΑΦΙΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Παραγωγή:ΘΕΑΤΡΟ BROADWAY  AMKE

Μια ξέφρενη κωμωδία: Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα


Πληροφορίες Κρατήσεων
•    Τηλέφωνο:6977324963
•    E-mail:platvas@hotmail.com
•    Website:www.theatrobroadway.org
Προπωληση more.com
Τιμές εισιτηρίων:16 ΚΑΙ 12 ΕΥΡΩ
 

ΟΛΟΣ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ
