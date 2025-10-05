Χριστίνα Μπόμπα: Εξόρμηση στις Σπέτσες με... σούπερ θεία και δίδυμα! 

Μια μικρή απόδραση στις πανέμορφες Σπέτσες πραγματοποίησε η Χριστίνα Μπόμπα μαζί με τις δίδυμες κόρες της, Αριάννα και Φιλίππα.

Η αγαπημένη influencer επέλεξε να περάσει ένα ήρεμο και οικογενειακό Σαββατοκύριακο στο νησί του Αργοσαρωνικού, συνδυάζοντας τη χαλάρωση με τη συμμετοχή της στον καθιερωμένο πλέον αγώνα δρόμου Spetses Marathon 2025.

Η Χριστίνα Μπόμπα με τα διδυμάκια της

Η παρουσία της Χριστίνας στο νησί είχε και έναν ακόμη σημαντικό λόγο: την ευκαιρία να μοιραστεί μοναδικές στιγμές με τις μικρές της, μακριά από την καθημερινότητα της πόλης. Η ίδια δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμιότυπα από την παραμονή τους στο νησί, ανεβάζοντας φωτογραφίες και stories στο Instagram, με φόντο τα γραφικά σοκάκια και τις ηλιόλουστες γωνιές των Σπετσών.

Μαζί τους βρέθηκε και ένα ακόμη αγαπημένο πρόσωπο της οικογένειας Τανιμανίδη, η αδελφή του Σάκη, Κασσιανή Τανιμανίδη.

Η «σούπερ θεία», όπως τη χαρακτήρισε χαριτολογώντας η Χριστίνα Μπόμπα σε σχετική φωτογραφία που ανέβασε κατά τη διάρκεια του γεύματός τους, στάθηκε πολύτιμη «ενίσχυση» στην περιποίηση των δύο μικρών κοριτσιών.

«Όταν έχεις μαζί σου ενισχύσεις, τη σούπερ θεία», έγραψε χαρακτηριστικά η Χριστίνα, εκφράζοντας τη χαρά της που είχε στο πλευρό της την Κασσιανή σε αυτή την οικογενειακή εξόρμηση.

Η αδερφή του Σάκη Τανιμανίδη, Κασσιανή

Τελικά, δεν κατάφεραν να τρέξουν μιας και οι μικρές δεν τις άφηναν να φύγουν κι έχασαν τον αγώνα όπως εξήγησε η Χριστίνα Μπόμπα με ένα story στο Instagram.