Χριστίνα Μπόμπα: Εξόρμηση στις Σπέτσες με... σούπερ θεία και δίδυμα!

Έτρεξε στο Spetses Marathon 2025 ή όχι;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.25 , 13:01 Μια ξέφρενη κωμωδία: Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα
05.10.25 , 12:44 Γιώργος Μαζωνάκης: «Σήμερα έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
05.10.25 , 12:26 Διάρρηξη στο κτίριο της ΕΡΓΟΣΕ: Πήραν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές
05.10.25 , 11:55 Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
05.10.25 , 11:35 Λέσβος: Ναυάγιo σκάφους με μετανάστες κοντά στο Πλωμάρι - Μία γυναίκα νεκρή
05.10.25 , 11:34 Χριστίνα Μπόμπα: Εξόρμηση στις Σπέτσες με... σούπερ θεία και δίδυμα!
05.10.25 , 11:14 21 μέρες απεργία πείνας: «Ο οργανισμός του Ρούτσι αρχίζει να καταρρέει»
05.10.25 , 10:37 Τα Φαντάσματα: Πόλεμος συγκατοίκησης στο στοιχειωμένο σπίτι
05.10.25 , 09:45 Μήνυμα Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα: «Τώρα ή ποτέ»
05.10.25 , 09:05 Test drive: Στο τιμόνι του νέου Dacia Duster 1.0 TCe 100 PS LPG 4×2
05.10.25 , 09:03 Γιάννης Κότσιρας: Η ηλικία, το τραγούδι, ο γάμος και οι γιοι του
05.10.25 , 08:55 Καιρός: Καταιγίδες από το βράδυ της Κυριακής - Βροχερή και η Δευτέρα
05.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Οκτωβρίου
04.10.25 , 23:44 Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις στο Κάιρο
04.10.25 , 23:24 Ocean: Ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τη ζημιά που προκαλούν οι μηχανότρατες
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γιώργος Μαζωνάκης: «Σήμερα έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
21 μέρες απεργία πείνας: «Ο οργανισμός του Ρούτσι αρχίζει να καταρρέει»
Ο «Κλόουν» που δολοφόνησε 33 άνδρες - Έκρυβε τα πτώματα στο πάτωμά του
Παντρεύτηκε 15χρονη και την είχε σαν «σεξουαλική σκλάβα»
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια μικρή απόδραση στις πανέμορφες Σπέτσες πραγματοποίησε η Χριστίνα Μπόμπα μαζί με τις δίδυμες κόρες της, Αριάννα και Φιλίππα.

Η αγαπημένη influencer επέλεξε να περάσει ένα ήρεμο και οικογενειακό Σαββατοκύριακο στο νησί του Αργοσαρωνικού, συνδυάζοντας τη χαλάρωση με τη συμμετοχή της στον καθιερωμένο πλέον αγώνα δρόμου Spetses Marathon 2025.

Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»

Η Χριστίνα Μπόμπα με τα διδυμάκια της

Η Χριστίνα Μπόμπα με τα διδυμάκια της

Η παρουσία της Χριστίνας στο νησί είχε και έναν ακόμη σημαντικό λόγο: την ευκαιρία να μοιραστεί μοναδικές στιγμές με τις μικρές της, μακριά από την καθημερινότητα της πόλης. Η ίδια δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμιότυπα από την παραμονή τους στο νησί, ανεβάζοντας φωτογραφίες και stories στο Instagram, με φόντο τα γραφικά σοκάκια και τις ηλιόλουστες γωνιές των Σπετσών.

 

Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο

Μαζί τους βρέθηκε και ένα ακόμη αγαπημένο πρόσωπο της οικογένειας Τανιμανίδη, η αδελφή του Σάκη, Κασσιανή Τανιμανίδη.

Η «σούπερ θεία», όπως τη χαρακτήρισε χαριτολογώντας η Χριστίνα Μπόμπα σε σχετική φωτογραφία που ανέβασε κατά τη διάρκεια του γεύματός τους, στάθηκε πολύτιμη «ενίσχυση» στην περιποίηση των δύο μικρών κοριτσιών.

«Όταν έχεις μαζί σου ενισχύσεις, τη σούπερ θεία», έγραψε χαρακτηριστικά η Χριστίνα, εκφράζοντας τη χαρά της που είχε στο πλευρό της την Κασσιανή σε αυτή την οικογενειακή εξόρμηση.

Η αδερφή του Σάκη Τανιμανίδη, Κασσιανή

Η αδερφή του Σάκη Τανιμανίδη, Κασσιανή

Τελικά, δεν κατάφεραν να τρέξουν μιας και οι μικρές δεν τις άφηναν να φύγουν κι έχασαν τον αγώνα όπως εξήγησε η Χριστίνα Μπόμπα με ένα story στο Instagram.

Χριστίνα Μπόμπα: Εξόρμηση στις Σπέτσες με... σούπερ θεία και δίδυμα! 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top