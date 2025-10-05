Απρόσμενη έκπληξη για τη Ρία Ελληνίδου στη σκηνή!

Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις

Celebrities & Gossip Νεα
Έκπληξη στη σκηνή για τη Ρία Ελληνίδου – Πλατινένιο album
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και απρόσμενη στιγμή έζησε η Ρία Ελληνίδου το βράδυ του Σαββάτου στο κατάμεστο VogAthens, όπου εμφανίζεται με τον Γιώργο Λιβάνη στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη.

Η Ρία Ελληνίδου παρέλαβε πλακέτα πλατινένιων πωλήσεων επί σκηνής

Η Ρία Ελληνίδου παρέλαβε πλακέτα πλατινένιων πωλήσεων επί σκηνής

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η νεαρή και ταχύτατα ανερχόμενη τραγουδίστρια βραβεύτηκε επί σκηνής με πλακέτα πλατινένιων πωλήσεων για το album της «Δύσκολος Χαρακτήρας», από τη δισκογραφική της οικογένεια, την Panik Platinum.

Την απονομή έκανε ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή ύστερα από κάλεσμα του ίδιου του Πέτρου Ιακωβίδη, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή της βραδιάς.

Το νέο video clip της Ρίας Ελληνίδου θα σε στείλει… «Αλλού Γι’ Αλλού»!

Έκπληξη επί σκηνής για τη Ρία Ελληνίδου

Έκπληξη επί σκηνής για τη Ρία Ελληνίδου

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, καθώς η Ρία δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της, παραλαμβάνοντας την πλακέτα μπροστά σε ένα ενθουσιασμένο κοινό και την ομάδα που τη στηρίζει από την πρώτη στιγμή.

Ο δίσκος «Δύσκολος Χαρακτήρας» έχει καταγράψει πάνω από 90 εκατομμύρια streaming points, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση και αποδοχή του από το κοινό, ενώ παραμένει σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς.

Γιώργος Αρσενάκος - Ρία Ελληνίδου- Πέτρος Ιακωβίδης

Γιώργος Αρσενάκος - Ρία Ελληνίδου- Πέτρος Ιακωβίδης

Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο Γιώργος Αρσενάκος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ρία εκπροσωπεί τις stars της νέας εποχής. Έχει απλότητα, χάρη, ηρεμία και όλα αυτά που θέλουμε χωρίς φιοριτούρες, χωρίς περιτυλίγματα».

Η ίδια η τραγουδίστρια, με συγκίνηση και σεμνότητα, ευχαρίστησε την εταιρεία της, τους δημιουργούς του album, τους μουσικούς και φυσικά το κοινό: «Αυτός είναι ο πρώτος μου δίσκος και έγινε πλατινένιος και γι’ αυτό είναι δέκα φορές πιο σημαντικό», δήλωσε.

 

Η δυναμική παρουσία της Ρίας Ελληνίδου στην ελληνική μουσική σκηνή συνεχίζεται αμείωτη. Λίγες ημέρες πριν από την απονομή, κυκλοφόρησε το νέο της single «Αλλού Γι’ Αλλού», το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ξεχωρίζει και να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα.

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΣΕΝΑΚΟΣ
