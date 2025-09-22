Το νέο video clip της Ρίας Ελληνίδου θα σε στείλει… «Αλλού Γι’ Αλλού»!

22.09.25 , 22:59 Το νέο video clip της Ρίας Ελληνίδου θα σε στείλει… «Αλλού Γι' Αλλού»!
Η Ρία Ελληνίδου μοιράζεται με το κοινό το νέο της ξεσηκωτικό hit «Αλλού Γι’ Αλλού», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum μαζί με music video που γοητεύει.
 
Το «Αλλού Για Αλλού» είναι ένα ανεβαστικό τραγούδι με ανατολίτικη «πινελιά» και την ενέργεια της χαρισματικής Ρίας Ελληνίδου, που έρχεται να συνεχίσει τη σαρωτική επιτυχία του διπλά πλατινένιου «Κάτι Ξέρεις». Τους στίχους έγραψε ο πολυβραβευμένος Ηλίας Φιλίππου και τη μουσική ο Eslam Fathi.
 

Ρία Ελληνίδου
Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναστατώνει τις αισθήσεις, φορώντας μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές.
 
Το «Αλλού Γι’ Αλλού» έχει αγαπηθεί από το κοινό πριν ακόμα κυκλοφορήσει, τόσο μέσα από τις καλοκαιρινές συναυλίες της Ρίας Ελληνίδου σε όλη την Ελλάδα, όσο και από τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη στο «VogClub Athens» μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη που συνεχίζονται με αμείωτη επιτυχία.
 

ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
