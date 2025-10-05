Λέσβος: Ναυάγιo σκάφους με μετανάστες κοντά στο Πλωμάρι - Μία γυναίκα νεκρή

Λέσβος: Ναυάγιo σκάφους με μετανάστες - Μία γυναίκα νεκρή/ βίντεο ΕΡΤ

Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου, μετά από ναυάγιο σκάφους που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες, σήμερα το πρωί.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 17 αλλοδαποί. Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

Το ναυάγιο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Λέσβο.