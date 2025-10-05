Κυριακή με Σεληνιακές εντάσεις: Μείνετε ψύχραιμοι και προσεκτικοί

Η μόνη αντίξοη όψη της Σελήνης στους Ιχθύς είναι η αντίθεση με την Αφροδίτη το μεσημέρι της Κυριακής, που εκτός από την τάση για υπερβολές μπορεί να δείχνει ίσως και κάποιες ανασφάλειες ή διαφορές γούστου με τις γυναίκες στο περιβάλλον μας.

Γι’ αυτό θα σας πρότεινα να εκμεταλλευτείτε τις μέρες για να περάσετε όμορφα και να πειραματιστείτε και με κάτι διαφορετικό και σίγουρα να μην αφήσετε πολλές εκκρεμότητες για την άλλη εβδομάδα που θα είναι πιο απαιτητική με την Πανσέληνο στον Κριό.

Απλά προσπαθήστε να κρατήσετε χαμηλούς τόνους σε ό,τι κάνετε και μην ανακοινώνετε σχέδια τα οποία δεν τα έχετε κλείσει.

Αναλυτικά όλες οι αστρολογικές προβλέψεις στο asibiliou.gr