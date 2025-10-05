Διάρρηξη στο κτίριο της ΕΡΓΟΣΕ: Πήραν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Μπήκαν στα γραφεία, παραβιάζοντας διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο

STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star για τη διάρρηξη στην ΕΡΓΟΣΕ (4/10/25)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κακοποιοί εισέβαλαν στην ΕΡΓΟΣΕ στην οδό Καρόλου στο κέντρο της Αθήνας και άρπαξαν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να μπουν στα γραφεία της εταιρείας. 

Βραδινές ώρες, έκοψαν τα συρματοπλέγματα στην ταράτσα, εντόπισαν ένα ξεκλείδωτο παράθυρο και «όργωσαν» τον 6ο και 7ο όροφο της ΕΡΓΟΣΕ.

Διάρρηξη στην ΕΡΓΟΣΕ: Oι δράστες έκοψαν τα συρματοπλέγματα στην ταράτσα/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10)

Διάρρηξη στην ΕΡΓΟΣΕ: Oι δράστες έκοψαν τα συρματοπλέγματα στην ταράτσα/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10)

Στον 6ο είναι οι υπηρεσίες έργων σήμανσης στον σιδηρόδρομο και στον 7ο το κυλικείο. Εκτός από σίδερα άρπαξαν και τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (4/10). 

Oι δράστες εντόπισαν ένα ξεκλείδωτο παράθυρο και «όργωσαν» τον 6ο και 7ο όροφο της ΕΡΓΟΣΕ./ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10)

Oι δράστες εντόπισαν ένα ξεκλείδωτο παράθυρο και «όργωσαν» τον 6ο και 7ο όροφο της ΕΡΓΟΣΕ./ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10)

Όπως υπέδειξε εργαζόμενος στην περιοχή, οι δράστες μπήκαν στο διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο, σηκώνοντας το ρολό. Ανέβηκαν με τα πόδια τις σκάλες κι έφτασαν στους πάνω ορόφους του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Διάρρηξη στην ΕΡΓΟΣΕ: Οι δράστες μπήκαν από το διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο, σηκώνοντας το ρολό/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10)

Διάρρηξη στην ΕΡΓΟΣΕ: Οι δράστες μπήκαν από το διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο, σηκώνοντας το ρολό/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10)

«Από κει μετά ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα και από ταράτσα σε ταράτσα ανέβηκαν στα γραφεία του ΟΣΕ», είπε ο Γιάννης Χαλκιάς, επιχειρηματίας της περιοχής. 

Διάρρηξη στην ΕΡΓΟΣΕ: Οι μεταλλικές βάσεις κλιματιστικών λείπουν έξω από το κτίριο της/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10)

Διάρρηξη στην ΕΡΓΟΣΕ: Οι μεταλλικές βάσεις κλιματιστικών λείπουν έξω από το κτίριο της/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10)

Όπως φαίνεται στις εικόνες που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του Star, μέχρι και οι μεταλλικές βάσεις κλιματιστικών λείπουν έξω από το κτίριο της ΕΡΓΟΣΕ, μετά τη διάρρηξη.

Ορμητήριο κακοποιών η πιάτσα πίσω από τον ΟΣΕ

Λίγα μέτρα πιο πάνω, βρίσκεται η πιο σκληρή πιάτσα ναρκωτικών, πίσω από το κεντρικό κτίριο του ΟΣΕ. Η κάμερα του Star κατέγραψε τον αυτοσχέδιο καταυλισμό που έχουν στήσει οι τοξικομανείς. Ο κόσμος τρέμει να κυκλοφορήσει.

Ορμητήριο κακοποιών η πιάτσα πίσω από τον ΟΣΕ

Ορμητήριο κακοποιών η πιάτσα πίσω από τον ΟΣΕ

«Τις προάλλες εδώ έξω μαχαιρωθήκαν, πολλές φορές κλέβουν. Κάνουν χρήση ναρκωτικών αγοραπωλησίες ναρκωτικών», είπε εργαζόμενη στην περιοχή. 
 

ΔΙΑΡΡΗΞΗ
 |
ΕΡΓΟΣΕ
 |
ΟΣΕ
 |
ΜΕΤΑΛΛΑ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
