Διάρρηξη στο κτίριο της ΕΡΓΟΣΕ: Πήραν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Κακοποιοί εισέβαλαν στην ΕΡΓΟΣΕ στην οδό Καρόλου στο κέντρο της Αθήνας και άρπαξαν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να μπουν στα γραφεία της εταιρείας.

Βραδινές ώρες, έκοψαν τα συρματοπλέγματα στην ταράτσα, εντόπισαν ένα ξεκλείδωτο παράθυρο και «όργωσαν» τον 6ο και 7ο όροφο της ΕΡΓΟΣΕ.

Στον 6ο είναι οι υπηρεσίες έργων σήμανσης στον σιδηρόδρομο και στον 7ο το κυλικείο. Εκτός από σίδερα άρπαξαν και τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (4/10).

Όπως υπέδειξε εργαζόμενος στην περιοχή, οι δράστες μπήκαν στο διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο, σηκώνοντας το ρολό. Ανέβηκαν με τα πόδια τις σκάλες κι έφτασαν στους πάνω ορόφους του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

«Από κει μετά ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα και από ταράτσα σε ταράτσα ανέβηκαν στα γραφεία του ΟΣΕ», είπε ο Γιάννης Χαλκιάς, επιχειρηματίας της περιοχής.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του Star, μέχρι και οι μεταλλικές βάσεις κλιματιστικών λείπουν έξω από το κτίριο της ΕΡΓΟΣΕ, μετά τη διάρρηξη.

Ορμητήριο κακοποιών η πιάτσα πίσω από τον ΟΣΕ

Λίγα μέτρα πιο πάνω, βρίσκεται η πιο σκληρή πιάτσα ναρκωτικών, πίσω από το κεντρικό κτίριο του ΟΣΕ. Η κάμερα του Star κατέγραψε τον αυτοσχέδιο καταυλισμό που έχουν στήσει οι τοξικομανείς. Ο κόσμος τρέμει να κυκλοφορήσει.

«Τις προάλλες εδώ έξω μαχαιρωθήκαν, πολλές φορές κλέβουν. Κάνουν χρήση ναρκωτικών αγοραπωλησίες ναρκωτικών», είπε εργαζόμενη στην περιοχή.

