Άλιμος: Έβαλε φωτιά σε κλεμμένο ΙΧ κι έκαψε άλλα τρία παρκαρισμένα

Άλιμος: Kλεμμένο το ΙΧ από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά - Κάηκαν ολοσχερώς άλλα τρία αυτοκίνητα

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα σε κεντρικό σημείο του Αλίμου, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Κυριακής και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, στον κεντρικό δρόμο της οδού Κορυτσάς, είχε κλαπεί από 37χρονο στην περιοχή της Γλυφάδας, γύρω στις 07:30 το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάτκου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Άλιμος: Τρία ακόμη οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά τη φωτιά που έβαλε σε κλεμμένο ΙΧ 37χρονος

Η φωτιά που έβαλε στο κλεμμένο ΙΧ επεκτάθηκε σε ακόμη τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και συνολικά επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε τέσσερα ΕΙΧ οχήματα στον δήμο Αλίμου Αττικής.

Επιχείρησαν 9 #πρυοσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2025

Ο 37χρονος, μάλιστα που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπό την επήρεια μέθης, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

«Βγήκα από τις εκρήξεις που έγιναν στο αμάξι, ήταν ένας τυπάς που περιφερόταν στο κτίριο, ανέβηκε στην πολυκατοικία από ότι κατάλαβα και ήρθε έγκαιρα η αστυνομία και η πυροσβεστική κι έλυσαν όλα τα προβλήματα», είπε στο Star κάτοικος της περιοχής.