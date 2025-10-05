Άλιμος: Έβαλε φωτιά σε κλεμμένο ΙΧ κι έκαψε άλλα τρία παρκαρισμένα

Υπό την επήρεια μέθης ο 37χρονος- Tι είπαν αυτόπτες μάρτυρες

05.10.25 , 13:31 Άλιμος: Έβαλε φωτιά σε κλεμμένο ΙΧ κι έκαψε άλλα τρία παρκαρισμένα
Άλιμος: Kλεμμένο το ΙΧ από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά - Κάηκαν ολοσχερώς άλλα τρία αυτοκίνητα/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα σε κεντρικό σημείο του Αλίμου, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Κυριακής και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

Το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, στον κεντρικό δρόμο της οδού Κορυτσάς, είχε κλαπεί από 37χρονο στην περιοχή της Γλυφάδας, γύρω στις 07:30 το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάτκου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Άλιμος: Τρία ακόμη οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά τη φωτιά που έβαλε σε κλεμμένο ΙΧ 37χρονος/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Άλιμος: Τρία ακόμη οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά τη φωτιά που έβαλε σε κλεμμένο ΙΧ 37χρονος/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η φωτιά που έβαλε στο κλεμμένο ΙΧ επεκτάθηκε σε ακόμη τρία οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο.  Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και συνολικά επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα. 

Ο 37χρονος, μάλιστα που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπό την επήρεια μέθης, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. 

«Βγήκα από τις εκρήξεις που έγιναν στο αμάξι, ήταν ένας τυπάς που περιφερόταν στο κτίριο, ανέβηκε στην πολυκατοικία από ότι κατάλαβα και ήρθε έγκαιρα η αστυνομία και η πυροσβεστική κι έλυσαν όλα τα προβλήματα», είπε στο Star κάτοικος της περιοχής.

