Πέθανε η Στέφη Πετρίδη – Γόνος της οικογένειας με το brand παπουτσιών

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Στέφης Πετρίδη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από σύντομη αλλά δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Η Στέφη Πετρίδη υπήρξε μέλος της γνωστής οικογένειας που συνδέθηκε άρρηκτα με τον χώρο του υποδήματος στην Ελλάδα, μέσω της ιστορικής εταιρείας Fratelli Petridi.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται τους τελευταίους μήνες. Ο θάνατός της σκορπά θλίψη τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και σε ανθρώπους που τη γνώρισαν προσωπικά και συνεργάστηκαν μαζί της.

Η ανάρτηση του συνεργάτη και φίλου της, Βασίλη Ζούλια:

Η Fratelli Petridi ιδρύθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες υποδημάτων στην ελληνική αγορά. Με παρουσία σε φυσικά καταστήματα αλλά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η εταιρεία ανέπτυξε ανδρικές και γυναικείες συλλογές, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στον χώρο της μόδας.

Η Στέφη Πετρίδη συμμετείχε ενεργά στην οικογενειακή επιχείρηση, έχοντας δημιουργικό ρόλο και συμβολή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων. Ανάμεσα στα πρότζεκτ που συνδέθηκαν με το όνομά της ξεχωρίζει η σειρά υποδημάτων Parallel, την οποία συνέχισε να στηρίζει και μετά τη μεταβίβαση της εταιρείας, παραμένοντας ενεργό μέλος του οργανισμού λόγω της προσωπικής της σχέσης με το brand.

Η εταιρεία πέρασε σε νέα ιδιοκτησία, όταν αποκτήθηκε από τον επιχειρηματία Σταύρο Τζιούφα, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει τη Στέφη Πετρίδη στο δυναμικό της, αναγνωρίζοντας τη δημιουργικότητα και τη γνώση της γύρω από το αντικείμενο. Ωστόσο, σε περίοδο έντονων οικονομικών δυσκολιών για την επιχείρηση, εκείνη απομακρύνθηκε σταδιακά από τον επιχειρηματικό χώρο.

Τότε, επέλεξε να ακολουθήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία, σπουδάζοντας ψυχολογία και εργαζόμενη τα τελευταία χρόνια ως ψυχολόγος. Παράλληλα, παρέμεινε γνωστή στους κοσμικούς κύκλους και στον χώρο της μόδας. Σε δική της πρωτοβουλία αποδίδεται και η συνεργασία της εταιρείας με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, που οδήγησε στη δημιουργία της σειράς υποδημάτων «by Petridi», προσδίδοντας πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα στο brand.

Η Στέφη Πετρίδη είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για προσωπικές της δυσκολίες, αναφερόμενη δημόσια στη μάχη που έδωσε με τον αλκοολισμό.

Σε τηλεοπτικές της εμφανίσεις είχε εξομολογηθεί το βάρος που ένιωθε λόγω του γνωστού επωνύμου της, αλλά και τις εσωτερικές συγκρούσεις που τη σημάδεψαν. Με ειλικρίνεια είχε ζητήσει συγγνώμη από την οικογένειά της για συμπεριφορές του παρελθόντος, αναγνωρίζοντας τα λάθη της και τη διαδρομή αυτογνωσίας που ακολούθησε.