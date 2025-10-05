Τα Φαντάσματα: Πόλεμος συγκατοίκησης στο στοιχειωμένο σπίτι

Όσα θα δούμε στο 2ο επεισόδιο της σειράς απόψε στις 21.00


Δείτε το trailer του 2ου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα»
Tα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!


Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί:  Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Δείτε On Demand τα επεισόδια στο StarTV

Τι θα δούμε στo 2ο επεισόδιο απόψε, Κυριακή 5.10.25 στις 21:00 

Ο Χάρης προσπαθεί να πείσει τη Μαρίνα ότι οι εμπειρίες της με τα φαντάσματα δεν είναι πραγματικές, αλλά οφείλονται σε μετατραυματικό σοκ, επειδή στο νοσοκομείο είχε πέσει σε κώμα. Τα φαντάσματα χρησιμοποιούν όποιο μέσο διαθέτουν για να αναγκάσουν το ζευγάρι να φύγει από το σπίτι, ξεκινώντας στην ουσία έναν πόλεμο.

Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»

H Μαρίνα επιβεβαιώνει και επιστημονικά ότι πράγματι μπορεί να δει και να ακούσει τα φαντάσματα. Έτσι, αποφασίζει ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να πουλήσουν το σπίτι και να φύγουν μακριά. Αρχίζει να πιέζει τον Χάρη να μετακομίσουν. Εκείνος δεν έχει αντίρρηση, ώσπου ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να απαλλαχθεί από το δάνειο που πήραν για να ανακαινίσουν το κτήριο.

Τότε, η Μαρίνα προσπαθεί να έρθει σε συνεννόηση με τα φαντάσματα, ώστε να βρουν έναν τρόπο να συνυπάρξουν ειρηνικά. Ο Χάρης πείθεται και εκείνος για την ύπαρξή τους, όταν αναγκάζεται να συνεργαστεί μαζί τους για να επισκευάσει το σύστημα θέρμανσης. 

Συμμετέχουν: Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιουρτσόγλου, Φώτης Λαζάρου, Λίνα Πάτσιου, Στέλιος Πέτσος

Υπόθεση σειράς
Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.


Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο! 

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα; 



Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. 

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. 
Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.
Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Σενάριο: Λευτέρης Παπαπέτρου
Σκηνοθεσία: Αμαλία Γιαννίκου
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος
Producer: Διονύσης Σαμιώτης
Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη
Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου
Παραγωγή: Tanweer Productions
 

