Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!

Sneak preview από το επεισόδιο της Κυριακής 05/10 στις 21.00

03.10.25 , 13:23 Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!
Ανάμεσα σε σεντόνια και πνεύματα από άλλες εποχές, η νέα κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» ήρθε στο Star για να μας στοιχειώσει… από τα γέλια!

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε από το Breakfast@Star, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια δυνατή δόση από τον απολαυστικό κόσμο της σειράς την οποία θα απολαύσουμε και πάλι την Κυριακή στις 21.00.

Χάρης Φλέουρας: Μιλά για τον ρόλο του στα Φαντάσματα

Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!

Με φράσεις όπως: «Ξαναγύρισαν! Ποιοι! Όλοι αυτοί!», «Πουθενά δεν πήγαμε, μαναράκι! Εδώ είμαστε! Δεκαετίες ολόκληρες!», «Μια κυρία υποφέρει σιωπηλά κι εσύ ανάγωγε να... Αααα!» …οι χαρακτήρες ξεδιπλώνονται μπροστά μας σαν μια παράξενη οικογένεια φαντασμάτων., χιούμορ και προσωπικά δράματα από άλλες ζωές!

Με ατάκες που συνδυάζουν το παραφυσικό και το έντονο θεατρικό στοιχείο, η σειρά παίζει ανοιχτά με το στερεότυπο των φαντασμάτων, μόνο που εδώ έχουν άποψη, χιούμορ και νάζι.

Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!

Η σειρά συνδυάζει εξαιρετικούς ηθοποιούς, καυστικό χιούμορ και έναν κόσμο όπου το παρελθόν δεν ξεχνιέται. Αν δεν την είδες ακόμα, ίσως είναι ώρα να… ανοίξεις την τηλεόραση και να γελάσεις με την ψυχή σου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

