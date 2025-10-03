Χάρης Φλέουρας: Ο ταγματάρχης από Τα Φαντάσματα χωρίς τη στολή του

Άφωνη η Ελένη Χατζίδου με το στιλ του ηθοποιού

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χάρης Φλέουρας έβγαλε τη στολή του ταγματάρχη και οι παρουσιαστές του Breakfast@Star τρόμαξαν να τον γνωρίσουν.

Δείτε on demand τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

«Χωρίς τη στολή, άλλος άνθρωπος. Και πάρα πολύ ωραίο στιλ. Δηλαδή σε λες και trendy», του είπε η Ελένη Χατζίδου, αφού τον υποδέχτηκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής. 

Χάρης Φλέουρας: Ο ταγματάρχης από Τα Φαντάσματα χωρίς τη στολή του

Ο ηθοποιός έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο θέατρο, διδάσκοντας υποκριτική. Ωστόσο, η νέα κωμική σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», είναι η πρώτη του τηλεοπτική δουλειά

«Χαρούμενος πολύ γι' αυτή τη δουλειά. Είμαι ευγνώμων. Είμαι ευτυχής, γιατί οι κόποι μας ανταμείφθηκαν», είπε αρχικά, προσθέτοντας: «Έκανα μια υπέροχη οικογένεια σε αυτή τη δουλειά.  Είμαι πάρα πολύ τυχερός που ο πρώτος μου βασικός ρόλος σε μια δουλειά είναι μέσα σε μια αγκαλιά και σε μια αγάπη. Δε συμβαίνει συχνά αυτό, απ' όσο έχω ακούσει ειδικά στην τηλεόραση». 

Ο ίδιος εξήγησε στη συνέχεια πώς του ανατέθηκε ο ρόλος του ταγματάρχη, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν στο casting.

Χάρης Φλέουρας: Ο ταγματάρχης από Τα Φαντάσματα χωρίς τη στολή του

«Ήμουνα για δύο ρόλους, για τον ταγματάρχη και για τον πολιτικό. Είχα ένα μικρό κειμενάκι, δεν είχα πάρει όλο το έργο για να καταλάβω την ουσία του. Οπότε οι ατάκες του πολιτικού, δηλαδή στο κείμενο που μου είχαν δώσει για το casting, ήταν εξαιρετικές, ρε παιδί μου, πολύ ευφάνταστες. Και λέω αυτόν θέλω. Με το που πάω στο casting τον κάνω χάλια τον πολιτικό, δηλαδή δε βλεπόμουν. Κάνω τον ταγματάρχη και πήγε πολύ καλά».

Μάλιστα αποκάλυψε πως δε γνώριζε ότι ήταν εκεί η σκηνοθέτης της σειράς, Αμαλία Γιαννίκου, η οποία του αποκάλυψε εκ των υστέρων την ταυτότητά της. 

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της σειράς την Κυριακή στις 21:00. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
