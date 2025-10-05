Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες του στολίσκου Global Sumud Flotilla

H ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.25 , 18:35 «Γαλλικά» Τραμπ σε Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@α αρνητικός»
05.10.25 , 18:32 Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
05.10.25 , 18:06 Μητσοτάκης: Το Αμοργόραμα θα είναι επιτυχημένο - Θα παρέχουμε πόρους
05.10.25 , 17:37 Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες του στολίσκου Global Sumud Flotilla
05.10.25 , 17:12 Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Barbara από την Ιταλία με καταιγίδες
05.10.25 , 16:59 Χατζίδου: «Αν λειτουργούσαμε όλοι έτσι, δε θα έβγαινε η δουλειά»
05.10.25 , 15:45 Πούλησε 3 εκατ. Έλληνα ο ΠΑΟΚ, τον χρυσοπληρώνει η ΑΕΚ
05.10.25 , 15:31 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 6/10/2025 – 12/10/2025
05.10.25 , 15:18 Γιώργος Λιβάνης & Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση στο Κορωπί - Ποιος θα λείπει
05.10.25 , 14:52 Υαλουρονικό οξύ: Τα κόλπα για μέγιστη ενυδάτωση στην επιδερμίδα σου
05.10.25 , 14:46 Άρτα: Η 28χρονη έγκυος «δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία»
05.10.25 , 14:13 Κυριακή με Σεληνιακές εντάσεις: Μείνετε ψύχραιμοι και προσεκτικοί
05.10.25 , 13:57 Απρόσμενη έκπληξη για τη Ρία Ελληνίδου στη σκηνή!
05.10.25 , 13:53 Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Οι Ισραηλινοί έσυραν την ακτιβίστρια από τα μαλλιά»
05.10.25 , 13:31 Άλιμος: Έβαλε φωτιά σε κλεμμένο ΙΧ και κάηκαν άλλα τρία παρκαρισμένα
Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Άρτα: Η 28χρονη έγκυος «δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Barbara από την Ιταλία με καταιγίδες
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Anis Mili)
Global Sumud Flotilla: Πότε Επιστρέφουν Οι 27 Έλληνες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν Global Sumud Flotilla προς την Παλαιστίνη.

Υπουργός του Νετανιάχου χλευάζει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Τους 27 Έλληνες πολίτες που μετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla επισκέφθηκε σήμερα στο κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ. Οι Έλληνες πολίτες θα επιστρέψουν αύριο στην Ελλάδα με ειδική πτήση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών, ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GLOBAL SUMUD FLOTILLA
 |
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΥΠΕΞ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top