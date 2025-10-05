Γιώργος Λιβάνης & Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση στο Κορωπί - Ποιος θα λείπει

Σήμερα η πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής τους

Μια από τις πιο όμορφες και σημαντικές ημέρες της ζωής τους ζουν σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, καθώς ενώνουν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου και παράλληλα βαφτίζουν τον γιο τους.

Παντρεύονται Ανδρομάχη - Λιβάνης: Δείτε το ιδιαίτερο προσκλητήριο

Σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία, ο γάμος και η βάφτιση θα τελεστούν στο Κορωπί Αττικής, με το ζευγάρι να έχει επιλέξει μια ημέρα διπλής χαράς για να γιορτάσει μαζί με αγαπημένα πρόσωπα.

Η κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» συνάντησε τον Πέτρο Ιακωβίδη, στενό φίλο του ζευγαριού, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για τους μελλόνυμφους και αποκάλυψε πως θα τραγουδήσει στη δεξίωση ένα κομμάτι που έχει γράψει ο ίδιος, αφιερωμένο στη νέα τους οικογένεια.

Γιώργος Λιβάνης: Ο έρωτας, ο γιος & η γαμήλια ατάκα: «Θα γράψουμε ιστορία»

«Να ζήσουν, να έχουν την υγεία τους και να είναι γεροί με το παιδάκι τους. Θα πω ένα τραγούδι που το έχω γράψει, “Εμείς οι δυο θα γράψουμε ιστορία” γιατί πραγματικά θα γράψουν ιστορία», ανέφερε.

Λίγο πριν από το μυστήριο, δηλώσεις έκανε και ο ίδιος ο Γιώργος Λιβάνης, ο οποίος εμφανίστηκε απόλυτα ήρεμος και ενθουσιασμένος: «Κανένα άγχος! Η Ανδρομάχη είναι υπέροχη. Έχουμε φτιάξει μια γιορτή με πολύ αγάπη, με φίλους από τον χώρο μας που θα τραγουδήσουν και θα γιορτάσουν μαζί μας. Θα είναι και η Ρία Ελληνίδου. Το παιδί θα κάνει αυτό που θέλει, δε θα το κουράσουμε. Κι όταν περιμένω την Ανδρομάχη στην εκκλησία, θα κρατάω το μωρό!», αποκάλυψε.

Ανδρομάχη: Η μουσική είναι η ανάσα μου, το παιδί μου η καρδιά μου

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους θα είναι αρκετά γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Ανδρομάχη Δημητροπούλου μέσα από ανάρτηση στο TikTok, ο Θοδωρής Φέρρης, με τον οποίο συνεργάζονται αυτή την περίοδο, δε θα δώσει το «παρών», καθώς θα βρίσκεται στις ΗΠΑ.

«Σε κέρδισε η Αμερική, Θοδωρή μου», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα του βίντεο, επιβεβαιώνοντας την απουσία του λόγω επαγγελματικού ταξιδιού.

 

@andromache_dim Σε κέρδισε η Αμερική Θοδωρή μου🗽✈️ @Θοδωρής Φέρρης #weddingday #tik_tok #fyp #mpesfypgamw #bride ♬ Dancing Queen - ABBA
