Παντρεύονται Ανδρομάχη - Λιβάνης: Δείτε το ιδιαίτερο προσκλητήριο

Θα βαπτίσουν και τον γιο τους - Το όνομα που θα δώσουν

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης διανύουν μία από τις πιο συγκινητικές περιόδους της ζωής τους, καθώς σε λίγες εβδομάδες πρόκειται να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, ενώ την ίδια μέρα θα βαφτίσουν και τον μικρό τους γιο.

Ανδρομάχη - Ο γιος της έγινε ενός: «Σ’ ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»

Το ευχάριστο γεγονός αποκάλυψε η εκπομπή Buongiorno το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας μάλιστα και το προσκλητήριο του γάμου και της βάφτισης.

Ανδρομάχη - Γιώργος Λιβάνης: Αυτή είναι η αναγγελία του γάμου τους

Το προσκλητήριο έχει σχεδιαστεί σε ηλεκτρονική μορφή και θυμίζει μουσικό CD, ένα έξυπνο και ταιριαστό concept για το καλλιτεχνικό ζευγάρι. Στο εξώφυλλο αναγράφονται τα ονόματα της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη.

Παντρεύονται Ανδρομάχη - Λιβάνης: Δείτε το ιδιαίτερο προσκλητήριο

Το διπλό μυστήριο του γάμου και της βάφτισης θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σε ένα κτήμα στο Κορωπί, παρουσία οικογένειας και στενών φίλων.

Παντρεύονται Ανδρομάχη - Λιβάνης: Δείτε το ιδιαίτερο προσκλητήριο

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να δώσει στον γιο του το όνομα Γεράσιμος, από τον μπαμπά του τραγουδιστή,  ενώ νονoί και κουμπάροι θα είναι πρόσωπα από το κοντινό τους περιβάλλον.

Παντρεύονται Ανδρομάχη - Λιβάνης: Δείτε το ιδιαίτερο προσκλητήριο
 

