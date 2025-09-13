Ανδρομάχη - Ο γιος της έγινε ενός: «Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»

Η Ανδρομάχη κι ο Γιώργος Λιβάνης γιορτάζουν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους. Το ζευγάρι διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής του ζωής, αφού σύντομα θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και θα βαφτίσει τον γιο του.

Δημοσιεύοντας φωτογραφία αγκαλιά με τον μικρό της πριν από λίγες ώρες, η Ανδρομάχη ευχήθηκε στον γιο της για τα πρώτα του γενέθλια.

«Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές. Ερωτάκι μου μικρούλικο, δεν το πιστεύω πως πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά. Είσαι τα πάντα,όλα,όλος ο κόσμος,η γη και ο ουρανός. Σ’ ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου. Θεέ μου, σ’ευχαριστούμε γι’αυτήν την ευλογία! Σε λατρεύουμε μωράκι μου», έγραψε η όμορφη τραγουδίστρια.

Η ανάρτηση της Ανδρομάχης

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η αναγγελία του γάμου της Ανδρομάχης με τον Γιώργο Λιβάνη. Το ζευγάρι στις 5 Οκτωβρίου θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου.

«Ήμασταν διακοπές στην Πάφο, στην Κύπρο, και ετοιμαζόμασταν να φάμε με τους φίλους μας σε μια ωραία παραλία. Ήταν ηλιοβασίλεμα και ετοιμαζόμασταν να φάμε και κάπως έγινε και ενώ πηγαίναμε όλοι μαζί να ποζάρουμε στο ηλιοβασίλεμα, τελικά μείναμε οι δυο μας και γονάτισε και μου έκανε την πρόταση, λέγοντάς μου ‘‘θα με παντρευτείς;’’. Και φυσικά είπα ‘‘ναι’’», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της η Ανδρομάχη για την πρόταση γάμου.