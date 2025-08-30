Ανδρομάχη: Η εγκυμοσύνη και η δύσκολη οικογενειακή στιγμή που αντιμετώπισε

Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Γιώργο Λιβάνη και η βάπτιση του γιου τους

30.08.25 , 11:40 Ανδρομάχη: Η εγκυμοσύνη και η δύσκολη οικογενειακή στιγμή που αντιμετώπισε
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Λιβάνης για Ανδρομάχη: «Υπάρχει εμπιστοσύνη και έρωτας μεταξύ μας, δεν κοιτάμε κινητά» / Breakfast@star
Η Ανδρομάχη διανύει μία από τις πιο δημιουργικές και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Λιβάνη και τον 11 μηνών γιο τους.

Η πιο γλυκιά πρόβα! Η Ανδρομάχη τραγουδά με τον μπεμπάκο της

 

 

Σε μία εφ'ολης της ύλης συνέντευξη την οποία έδωσε στα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, τον γάμο και τη βάπτιση του γιου τους, πώς ήταν η εγκυμοσύνη της, ενώ εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μία δύσκολη οικογενειακή στιγμή, η οποία αφορούσε στον μπαμπά της.  

Γιώργος Λιβάνης: Ο έρωτας, ο γιος & η γαμήλια ατάκα: «Θα γράψουμε ιστορία»

 

Όσον αφορά στη σχέση της με τον τραγουδιστή Γιώργο Λιβάνη, η γνωστή τραγουδίστρια δήλωσε ότι: «Δεν ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ όμορφα». Ενώ για την περίοδο που ήταν έγκυος, είπε: «Θα έμενα έγκυος άλλες εκατό φορές. Η εγκυμοσύνη ήταν η ωραιότερη περίοδος της ζωής μου, μέχρι που ήρθε ο μπέμπης και έγινε ακόμα ωραιότερη. Θήλασα για δύο μήνες. Ευτυχώς ο μπέμπης είναι ήρεμο μωρό και δεν στερήθηκα τον ύπνο μου».

 

 

Για τη δύσκολη οικογενειακή στιγμή που ήρθε αντιμέτωπη, η Ανδρομάχη εξομολογήθηκε ότι: «Πριν από τρία χρόνια ο πατέρας μου έκανε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, που θα καθόριζε την υπόλοιπη ζωή του. Για μένα και την αδελφή μου ήταν μια πολύ περίεργη και απαιτητική περίοδος, όμως όλα πήγαν υπέροχα και χαιρόμαστε τον μπαμπά μας και αυτός χαίρεται το εγγονάκι του».

 

 

Επίσης, στη συνέντευξή της αποκάλυψε την ημερομηνία που θα γίνει ο γάμος και η βάπτιση του γιου τους, ο οποίος θα πάρει το όνομα Γεράσιμος: «Θα κάνουμε γαμο-βάπτιση στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα. Θα μας παντρέψουν κολλητοί μας φίλοι και θα βαπτίσουν τον μικρό πάλι κολλητοί μας φίλοι. Ο μικρός θα βαπτιστεί Γεράσιμος, αφού έτσι λένε τον μπαμπά του Γιώργου».

 

 

Ενώ, τέλος, σε ερώτηση για το πώς έγινε η πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, η Ανδρομάχη είπε: «Ήμασταν διακοπές στην Πάφο, στην Κύπρο, και ετοιμαζόμασταν να φάμε με τους φίλους μας σε μια ωραία παραλία. Ήταν ηλιοβασίλεμα και ετοιμαζόμασταν να φάμε και κάπως έγινε και ενώ πηγαίναμε όλοι μαζί να ποζάρουμε στο ηλιοβασίλεμα, τελικά μείναμε οι δυο μας και γονάτισε και μου έκανε την πρόταση, λέγοντάς μου ‘‘θα με παντρευτείς;’’. Και φυσικά είπα ‘‘ναι’’».

