Η πιο γλυκιά πρόβα! Η Ανδρομάχη τραγουδά με τον μπεμπάκο της

Η πρόβα νυφικού της Ανδρομάχης πριν τον γάμο με τον Γιώργο Λιβάνη

Η Ανδρομάχη Δημητροπούλου απολαμβάνει το καλοκαίρι παρέα με τον μικρό της μπεμπάκο και δε διστάζει να μοιραστεί τρυφερά αλλά και απολαυστικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το τελευταίο βίντεο της Ανδρομάχης στο TikTok, όπου η ίδια κάνει «φωνητικά» παρέα με το παιδάκι της, έγινε αμέσως viral και γέμισε σχόλια λατρείας.

Στο βίντεο βλέπουμε την τραγουδίστρια να κρατά στην αγκαλιά της το αγοράκι της, χαμογελαστή και γεμάτη ζωντάνια.

«Φωνητική με μπεμπάκο» και «Παιδάκι μουυυυ», έγραψε η γνωστή τραγουδίστρια.

Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον γάμο

Mάλιστα, η Ανδρομάχη στις αρχές Ιουλίου έκανε και την πρώτη πρόβα νυφικού μαζί με την κολλητή της, Σοφία.

Η ίδια δεν αποκάλυψε ακόμα τον σχεδιαστή του νυφικού, κρατώντας το μυστικό της μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή, όμως το ενθουσιασμό και την ευτυχία της δεν κατάφερε να κρύψει.

Η Ανδρομάχη, πολύ ενθουσιασμένη, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram: «Λοιπόν, μόλις έφυγα με την κολλητή μου τη Σοφία από το πρώτο ραντεβού που έκανε για το νυφικό μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μ’ αρέσει πάρα πολύ όπως το σχεδίασε ο σχεδιαστής αυτός, που δε θα σας πω ακόμη, θα σας πω αργότερα. Αλλά είναι φανταστικό. Διαλέξαμε τη δαντέλα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ήθελα πάρα πολύ να σας το πω. Και θα είναι τέλειο.»