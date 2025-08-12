Ανδρομάχη: Ποζάρει με κόκκινο μπικίνι και «ρίχνει» το Instagram

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της

12.08.25 , 11:16 Ανδρομάχη: Ποζάρει με κόκκινο μπικίνι και «ρίχνει» το Instagram
Η μεγάλη πρόβα νυφικού της Ανδρομάχης πριν τον γάμο με τον Γιώργο Λιβάνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ανδρομάχη φωτογραφήθηκε με ένα κόκκινο μπικίνι, ενώ κάνει ηλιοθεραπεία σε μία ξαπλώστρα και... έβαλε φωτιά στο Instagram. Η τραγουδίστρια που πρόσφατα έγινε μαμά για πρώτη φορά, το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται συχνά υλικό με τους θαυμαστές της.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ανδρομάχη έγραψε για το μαγιό της: «Θα φορεθεί πολύ το κοκκινάκι φέτος».

Δες το post της:

Ανδρομάχη: «Από τότε που έγινα μητέρα, με σέβονται περισσότερο στον χώρο»

«Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και είμαι viral στο TikTok. Χαίρομαι, γιατί αυτό μου δείχνει ότι ο κόσμος ταυτίζεται με αυτό που νιώθω κι εγώ. Μπαίνει στο mood το δικό μου. Μετά από λίγο καιρό, νομίζω μπορώ να ξεχωρίσω τα καλά από τα αδιάφορα κομμάτια. Όπως μπορώ να ξεχωρίσω και μια ατάκα που θα γίνει viral και θα παίξει εκεί έξω», ανέφερε πρόσφατα η γνωστή τραγουδίστρια στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. 

«Το ότι λειτουργώ πιο αθώα και δεν κάνω δημόσιες σχέσεις στον χώρο, ίσως και να έχει επιβραδύνει την εξέλιξή μου. Αλλά δεν θα κάτσω και να σκάσω. Όμως δεν θα ήθελα να αλλάξω αυτό που είμαι για να τα καταφέρω. Δεν θα μου άρεσε κιόλας», πρόσθεσε.

 

 

Ο Γιώργος Λιβάνης, ο έρωτας και το παιδί

«Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε το 2017, που δουλεύαμε στο ίδιο σχήμα. Είναι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, εξωστρεφής, με κάλεσε στα γενέθλιά του, αλλά τότε είχαμε και οι δύο σχέση. Ήταν όλα φιλικά. Όταν χωρίσαμε και οι δύο, μετά από μερικά χρόνια, σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται μια διαφορετική σχέση ανάμεσά μας.

 Όταν έρχεται στη ζωή σου ο άνθρωπός σου, κάνετε το παιδί και είστε τόσο δεμένοι, όλα τα υπόλοιπα όχι απλά ξεθωριάζουν. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Ο Γιώργος είναι ο άντρας που ονειρευόμουν να έχω. Και το κυριότερο, είναι ο μπαμπάς του παιδιού μου που ονειρευόμουν. Έχει πολλές ομοιότητες με τον πατέρα μου, έχει χιούμορ, είναι ηθικός» είπε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
