Ανδρομάχη - Γιώργος Λιβάνης: Αυτή είναι η αναγγελία του γάμου τους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον γάμο της Ανδρομάχης με τον Γιώργο Λιβάνη. Το αγαπημένο ζευγάρι που πρόσφατα έφερε στον κόσμο και το πρώτο του παιδί, παντρεύεται σε λιγότερο από έναν μήνα και συγκεκριμένα, στις 5 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το αγοράκι του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο στις 18 Σεπτεμβρίου 2024 και πρόκειται να πάρει το όνομα Γεράσιμος από τον πατέρα του τραγουδιστή.

Οι δύο τραγουδιστές επέλεξαν μάλιστα, να κάνουν την ίδια ημέρα και τη βάφτιση του γιου τους. Ανδρομάχη και Γιώργος έδωσαν σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου προς δημοσίευση την αναγγελία του γάμου τους στην εφημερίδα «Δημοκρατία»:

«Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής» αναγράφεται στην αναγγελία.

