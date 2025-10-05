Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 6/10/2025 – 12/10/2025

Αυτή η εβδομάδα έρχεται με ερωτική ένταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.25 , 17:12 Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Barbara από την Ιταλία με καταιγίδες
05.10.25 , 16:59 Χατζίδου: «Αν λειτουργούσαμε όλοι έτσι, δε θα έβγαινε η δουλειά»
05.10.25 , 15:45 Πούλησε 3 εκατ. Έλληνα ο ΠΑΟΚ, τον χρυσοπληρώνει η ΑΕΚ
05.10.25 , 15:31 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 6/10/2025 – 12/10/2025
05.10.25 , 15:18 Γιώργος Λιβάνης & Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση στο Κορωπί - Ποιος θα λείπει
05.10.25 , 14:52 Υαλουρονικό οξύ: Τα κόλπα για μέγιστη ενυδάτωση στην επιδερμίδα σου
05.10.25 , 14:46 Άρτα: Η 28χρονη έγκυος «δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία»
05.10.25 , 14:13 Κυριακή με Σεληνιακές εντάσεις: Μείνετε ψύχραιμοι και προσεκτικοί
05.10.25 , 13:57 Απρόσμενη έκπληξη για τη Ρία Ελληνίδου στη σκηνή!
05.10.25 , 13:53 Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Οι Ισραηλινοί έσυραν την ακτιβίστρια από τα μαλλιά»
05.10.25 , 13:31 Άλιμος: Έβαλε φωτιά σε κλεμμένο ΙΧ και κάηκαν άλλα τρία παρκαρισμένα
05.10.25 , 13:01 Μια ξέφρενη κωμωδία: Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα
05.10.25 , 12:44 Γιώργος Μαζωνάκης: «Σήμερα έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
05.10.25 , 12:26 Διάρρηξη στο κτίριο της ΕΡΓΟΣΕ: Πήραν μέταλλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές
05.10.25 , 11:55 Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Barbara από την Ιταλία με καταιγίδες
Άρτα: Η 28χρονη έγκυος «δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία»
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Γιώργος Λιβάνης & Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση στο Κορωπί - Ποιος θα λείπει
Χατζίδου: «Αν λειτουργούσαμε όλοι έτσι, δε θα έβγαινε η δουλειά»
Απρόσμενη έκπληξη για τη Ρία Ελληνίδου στη σκηνή!
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels.com
Άση Μπήλιου: Ερωτικές Προβλέψεις 6/10/2025 – 12/10/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτή η εβδομάδα έρχεται με ερωτική ένταση, βαθιά συναισθήματα και αρκετές ανατροπές που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σας ζωντανό. Οι σχέσεις περνούν από πολλά στάδια μέσα σε λίγες μέρες: από το πάθος και την ένωση μέχρι τις ανασφάλειες και τα «πρέπει» που δοκιμάζουν τα όρια και τη δέσμευση. Από τις 06 Οκτωβρίου, με τον Ερμή να περνά στον Σκορπιό η επικοινωνία γίνεται πιο βαθιά και έντονη. Δεν αρκεί πια το επιφανειακό φλερτ. Θέλετε ουσία, αλήθειες και κουβέντες που ακουμπούν βαθιά την ψυχή. Τα λόγια έχουν δύναμη να αλλάξουν την πορεία μιας γνωριμίας ή να ενισχύσουν μια σύνδεση που ήδη υπάρχει.

Στις 07 Οκτωβρίου, η Πανσέληνος στον Κριό φουντώνει τα πάθη και ενισχύει την επιθυμία για δράση και τολμηρές κινήσεις. Κάποιοι θα νιώσετε έτοιμοι να κάνετε το πρώτο βήμα, να δηλώσετε τα συναισθήματά σας ή να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για μια σχέση.

Παράλληλα, όμως, αυτή η Πανσέληνος φέρνει στην επιφάνεια και μια εσωτερική «μάχη» ανάμεσα στο Εγώ και στο Εμείς, καθώς ο Ήλιος στον Ζυγό ζητά συνεργασία, ισορροπία και κοινή πορεία, ενώ η Σελήνη στον Κριό τονίζει την ανάγκη για ανεξαρτησία, πρωτοβουλία και επιβεβαίωση.

Το ζητούμενο είναι να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στο να ακολουθήσετε τις προσωπικές σας επιθυμίες και στο να κρατήσετε ζωντανή τη σύνδεση με τους άλλους. Την ίδια μέρα όμως, το τετράγωνο Ερμή-Πλούτωνα μπορεί να φέρει παιχνίδια ελέγχου, έντονη ζήλια και κτητικότητα ή κουβέντες που «πονούν». Μην αφήσετε τις εμμονές να σας παρασύρουν ή να σαμποτάρουν τις σχέσεις σας. Είναι μια ευκαιρία να δείτε την αλήθεια πίσω από τις λέξεις και να ξεκαθαρίσετε το τοπίο.

Στις 08 Οκτωβρίου 2025, το εξάγωνο Αφροδίτης-Δία δίνει τον πιο γλυκό και ρομαντικό τόνο στην εβδομάδα. Η αγάπη εκφράζεται πιο γενναιόδωρα, οι γνωριμίες ευνοούνται και οι σχέσεις γεμίζουν χαρά, χαμόγελα και αισιοδοξία. Είναι ιδανική μέρα για να ανοίξετε την καρδιά σας, να βγείτε ραντεβού ή να κάνετε ένα βήμα πιο κοντά σε κάποιον που σας ενδιαφέρει.

Η εβδομάδα κλείνει στις 11 Οκτωβρίου 2025 με την αντίθεση Αφροδίτης-Κρόνου, μια απαιτητική όψη που φέρνει ρεαλισμό και ξεκαθαρίσματα. Μπορεί να νιώσετε ότι τα «θέλω» σας δεν συμβαδίζουν με τις συνθήκες ή να χρειαστεί να βάλετε όρια σε μια κατάσταση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top