Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 6/10/2025 – 12/10/2025

Αυτή η εβδομάδα έρχεται με ερωτική ένταση, βαθιά συναισθήματα και αρκετές ανατροπές που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σας ζωντανό. Οι σχέσεις περνούν από πολλά στάδια μέσα σε λίγες μέρες: από το πάθος και την ένωση μέχρι τις ανασφάλειες και τα «πρέπει» που δοκιμάζουν τα όρια και τη δέσμευση. Από τις 06 Οκτωβρίου, με τον Ερμή να περνά στον Σκορπιό η επικοινωνία γίνεται πιο βαθιά και έντονη. Δεν αρκεί πια το επιφανειακό φλερτ. Θέλετε ουσία, αλήθειες και κουβέντες που ακουμπούν βαθιά την ψυχή. Τα λόγια έχουν δύναμη να αλλάξουν την πορεία μιας γνωριμίας ή να ενισχύσουν μια σύνδεση που ήδη υπάρχει.

Στις 07 Οκτωβρίου, η Πανσέληνος στον Κριό φουντώνει τα πάθη και ενισχύει την επιθυμία για δράση και τολμηρές κινήσεις. Κάποιοι θα νιώσετε έτοιμοι να κάνετε το πρώτο βήμα, να δηλώσετε τα συναισθήματά σας ή να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για μια σχέση.

Παράλληλα, όμως, αυτή η Πανσέληνος φέρνει στην επιφάνεια και μια εσωτερική «μάχη» ανάμεσα στο Εγώ και στο Εμείς, καθώς ο Ήλιος στον Ζυγό ζητά συνεργασία, ισορροπία και κοινή πορεία, ενώ η Σελήνη στον Κριό τονίζει την ανάγκη για ανεξαρτησία, πρωτοβουλία και επιβεβαίωση.

Το ζητούμενο είναι να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στο να ακολουθήσετε τις προσωπικές σας επιθυμίες και στο να κρατήσετε ζωντανή τη σύνδεση με τους άλλους. Την ίδια μέρα όμως, το τετράγωνο Ερμή-Πλούτωνα μπορεί να φέρει παιχνίδια ελέγχου, έντονη ζήλια και κτητικότητα ή κουβέντες που «πονούν». Μην αφήσετε τις εμμονές να σας παρασύρουν ή να σαμποτάρουν τις σχέσεις σας. Είναι μια ευκαιρία να δείτε την αλήθεια πίσω από τις λέξεις και να ξεκαθαρίσετε το τοπίο.

Στις 08 Οκτωβρίου 2025, το εξάγωνο Αφροδίτης-Δία δίνει τον πιο γλυκό και ρομαντικό τόνο στην εβδομάδα. Η αγάπη εκφράζεται πιο γενναιόδωρα, οι γνωριμίες ευνοούνται και οι σχέσεις γεμίζουν χαρά, χαμόγελα και αισιοδοξία. Είναι ιδανική μέρα για να ανοίξετε την καρδιά σας, να βγείτε ραντεβού ή να κάνετε ένα βήμα πιο κοντά σε κάποιον που σας ενδιαφέρει.

Η εβδομάδα κλείνει στις 11 Οκτωβρίου 2025 με την αντίθεση Αφροδίτης-Κρόνου, μια απαιτητική όψη που φέρνει ρεαλισμό και ξεκαθαρίσματα. Μπορεί να νιώσετε ότι τα «θέλω» σας δεν συμβαδίζουν με τις συνθήκες ή να χρειαστεί να βάλετε όρια σε μια κατάσταση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο asibiliou.gr