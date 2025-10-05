Μητσοτάκης: Το Αμοργόραμα θα είναι επιτυχημένο - Θα παρέχουμε πόρους

Όσα είπε ο πρωθυπουργός για την πρωτοβουλία των κατοίκων της Αμοργού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.25 , 18:32 Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
05.10.25 , 18:06 Μητσοτάκης: Το Αμοργόραμα θα είναι επιτυχημένο - Θα παρέχουμε πόρους
05.10.25 , 17:37 Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες του στολίσκου Global Sumud Flotilla
05.10.25 , 17:12 Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Barbara από την Ιταλία με καταιγίδες
05.10.25 , 16:59 Χατζίδου: «Αν λειτουργούσαμε όλοι έτσι, δε θα έβγαινε η δουλειά»
05.10.25 , 15:45 Πούλησε 3 εκατ. Έλληνα ο ΠΑΟΚ, τον χρυσοπληρώνει η ΑΕΚ
05.10.25 , 15:31 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 6/10/2025 – 12/10/2025
05.10.25 , 15:18 Γιώργος Λιβάνης & Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση στο Κορωπί - Ποιος θα λείπει
05.10.25 , 14:52 Υαλουρονικό οξύ: Τα κόλπα για μέγιστη ενυδάτωση στην επιδερμίδα σου
05.10.25 , 14:46 Άρτα: Η 28χρονη έγκυος «δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία»
05.10.25 , 14:13 Κυριακή με Σεληνιακές εντάσεις: Μείνετε ψύχραιμοι και προσεκτικοί
05.10.25 , 13:57 Απρόσμενη έκπληξη για τη Ρία Ελληνίδου στη σκηνή!
05.10.25 , 13:53 Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Οι Ισραηλινοί έσυραν την ακτιβίστρια από τα μαλλιά»
05.10.25 , 13:31 Άλιμος: Έβαλε φωτιά σε κλεμμένο ΙΧ και κάηκαν άλλα τρία παρκαρισμένα
05.10.25 , 13:01 Μια ξέφρενη κωμωδία: Όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα
Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Άρτα: Η 28χρονη έγκυος «δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία Barbara από την Ιταλία με καταιγίδες
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Απρόσμενη έκπληξη για τη Ρία Ελληνίδου στη σκηνή!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια Σε Ψαράδες Αμοργού Για Αμοργόραμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Η επιστήμη αποδεικνύει ότι όταν εμείς οι ίδιοι θέτουμε λελογισμένους περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα ψάρια που είναι διαθέσιμα προς αλιεία αυξάνονται», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Αμοργό σε εκδήλωση με αλιείς του νησιού για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

Αφού τόνισε ότι η δραστική μείωση των αποθεμάτων ψαριών θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη βιωσιμότητα της αλιείας, ο πρωθυπουργός εξέφρασε το θαυμασμό του, όπως είπε χαρακτηριστικά, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία όπως είπε ξεκίνησε από τους ίδιους τους τοπικούς ψαράδες, οι οποίοι πρότειναν μία δραστική λύση, ήτοι λελογισμένους περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα είναι δίπλα σας με αυστηρή επιτήρηση στους περιορισμούς της αλιείας, προκειμένου να αποδώσει η στρατηγική, που έχουμε χαράξει προς όφελος των αλιέων. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε το παράδειγμα μιας μικρής περιοχής στην Τουρκία, που εφήρμοσε τα προηγούμενα χρόνια αυτό το μοντέλο και τόνισε: «τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά ως προς την αύξηση του αριθμού των αλιευμάτων, θα ήθελα στη χώρα μας να κάνουμε κάτι ίδιο σε μεγαλύτερες περιοχές».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε πως η πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» δε βαίνει εις βάρος της οικονομικής δραστηριότητας. «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δε διέπεται από περιβαλλοντικό μαξιμαλισμό, ο βασικός λόγος που το «Αμοργόραμα» θα είναι επιτυχημένο είναι γιατί θα επιτρέψει στους ψαράδες να διαχειριστούν καλύτερα τη βιωσιμότητα του δικού τους επαγγέλματος, δεν θα ψαρεύουν λιγότερο, θα ψαρεύουν καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και επέμεινε πως «η Πολιτεία θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, όμως, δεν μπορούμε να επιβάλουμε από πάνω νέα «Αμοργοράματα», πρέπει όλοι να δουλέψουν μαζί, εάν οι ίδιοι οι ψαράδες δεν αγκαλιάσουν αυτήν την πρωτοβουλία, εμείς δεν μπορούμε να επιβάλουμε τέτοιες πρωτοβουλίες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε μάλιστα πως η κυβέρνηση θα φροντίσει να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους, ωστόσο έστειλε και ένα πολύ σαφές μήνυμα: «δικό μας χρέος είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας, που ισχύουν στα Αιγαίο θα ισχύουν για όλους. Δεν μπορεί εμείς να εφαρμόζουμε περιορισμούς και από τα απέναντι παράλια να μην γίνεται το ίδιο και να υπάρχει αλιεία χωρίς ελέγχους, πρέπει να εξασφαλισθεί η συνεργασία με την Τουρκία».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν θετικό αντίκτυπο και στο τουριστικό προιόν. «Θα δώσει την ευκαιρία στην Αμοργό να προσελκύσετε αλιευτικό τουρισμό. Σήμερα οι επισκέπτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Η δική μου παράκληση είναι να δούμε και τις συνολικές ευκαιρίες, που προκύπτουν από αυτήν την πρωτοβουλία για τις Κυκλάδες γενικότερα. Χρέος μας είναι να εξασφαλίσουμε πως η ανάπτυξη, που επιζητούμε θα γίνει με όρους βιωσιμότητας. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, που η κυβέρνηση μας θα το κερδίσει».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα», έλαβε μέρος σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων Αμοργού Μιχάλη Κρόσμαν και τον Γραμματέα του Συλλόγου, Γιάννη Ψακή. Τη συζήτηση συντόνισε η Άντζελα Λάζου Dean, Projects Manager για την Ελλάδα στο Blue Marine Foundation.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΟΡΓΟΣ
 |
ΑΜΟΡΓΟΡΑΜΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΑΛΙΕΙΑ
 |
ΨΑΡΑΔΕΣ
 |
ΨΑΡΕΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top