Μητσοτάκης: Το Αμοργόραμα θα είναι επιτυχημένο - Θα παρέχουμε πόρους

«Η επιστήμη αποδεικνύει ότι όταν εμείς οι ίδιοι θέτουμε λελογισμένους περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα ψάρια που είναι διαθέσιμα προς αλιεία αυξάνονται», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Αμοργό σε εκδήλωση με αλιείς του νησιού για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

Αφού τόνισε ότι η δραστική μείωση των αποθεμάτων ψαριών θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη βιωσιμότητα της αλιείας, ο πρωθυπουργός εξέφρασε το θαυμασμό του, όπως είπε χαρακτηριστικά, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία όπως είπε ξεκίνησε από τους ίδιους τους τοπικούς ψαράδες, οι οποίοι πρότειναν μία δραστική λύση, ήτοι λελογισμένους περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα είναι δίπλα σας με αυστηρή επιτήρηση στους περιορισμούς της αλιείας, προκειμένου να αποδώσει η στρατηγική, που έχουμε χαράξει προς όφελος των αλιέων. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε το παράδειγμα μιας μικρής περιοχής στην Τουρκία, που εφήρμοσε τα προηγούμενα χρόνια αυτό το μοντέλο και τόνισε: «τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά ως προς την αύξηση του αριθμού των αλιευμάτων, θα ήθελα στη χώρα μας να κάνουμε κάτι ίδιο σε μεγαλύτερες περιοχές».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε πως η πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» δε βαίνει εις βάρος της οικονομικής δραστηριότητας. «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δε διέπεται από περιβαλλοντικό μαξιμαλισμό, ο βασικός λόγος που το «Αμοργόραμα» θα είναι επιτυχημένο είναι γιατί θα επιτρέψει στους ψαράδες να διαχειριστούν καλύτερα τη βιωσιμότητα του δικού τους επαγγέλματος, δεν θα ψαρεύουν λιγότερο, θα ψαρεύουν καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και επέμεινε πως «η Πολιτεία θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, όμως, δεν μπορούμε να επιβάλουμε από πάνω νέα «Αμοργοράματα», πρέπει όλοι να δουλέψουν μαζί, εάν οι ίδιοι οι ψαράδες δεν αγκαλιάσουν αυτήν την πρωτοβουλία, εμείς δεν μπορούμε να επιβάλουμε τέτοιες πρωτοβουλίες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε μάλιστα πως η κυβέρνηση θα φροντίσει να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους, ωστόσο έστειλε και ένα πολύ σαφές μήνυμα: «δικό μας χρέος είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας, που ισχύουν στα Αιγαίο θα ισχύουν για όλους. Δεν μπορεί εμείς να εφαρμόζουμε περιορισμούς και από τα απέναντι παράλια να μην γίνεται το ίδιο και να υπάρχει αλιεία χωρίς ελέγχους, πρέπει να εξασφαλισθεί η συνεργασία με την Τουρκία».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν θετικό αντίκτυπο και στο τουριστικό προιόν. «Θα δώσει την ευκαιρία στην Αμοργό να προσελκύσετε αλιευτικό τουρισμό. Σήμερα οι επισκέπτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Η δική μου παράκληση είναι να δούμε και τις συνολικές ευκαιρίες, που προκύπτουν από αυτήν την πρωτοβουλία για τις Κυκλάδες γενικότερα. Χρέος μας είναι να εξασφαλίσουμε πως η ανάπτυξη, που επιζητούμε θα γίνει με όρους βιωσιμότητας. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, που η κυβέρνηση μας θα το κερδίσει».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα», έλαβε μέρος σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων Αμοργού Μιχάλη Κρόσμαν και τον Γραμματέα του Συλλόγου, Γιάννη Ψακή. Τη συζήτηση συντόνισε η Άντζελα Λάζου Dean, Projects Manager για την Ελλάδα στο Blue Marine Foundation.