Nέα εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου λόγω ΑΔΜΗΕ

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού, μετά τις σκληρές δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έκανε λόγο για εκβιασμό του ΑΔΜΗΕ στη Λευκωσία σχετικά με τα χρήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Πρόκειται για το καλώδιο που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο, ένα έργο μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, συνολικού κόστους 250.000.000 ευρώ, από 125 εκατομμύρια η κάθε πλευρά.

Η ελληνική πλευρά είχε συμφωνήσει να καταβάλουν οι Κύπριοι το μερίδιό τους σε βάθος πενταετίας, δηλαδή 25.000.000 ευρώ τον χρόνο. Οι Κύπριοι αποφάσισαν την καταβολή των πρώτων 25.000.000, όμως τώρα ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε να αναγνωριστεί άμεσα το σύνολο του ποσού που τους αναλογεί για τις εργασίες κατασκευής του καλωδίου, δηλαδή 125.000.000 ευρώ συνολικά.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε για εκβιασμό, υποστηρίζοντας ότι άλλες ήταν οι συμφωνίες που είχαν γίνει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό λίγες ημέρες πριν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται εντάσεις και εμπλοκές μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας γύρω από το ζήτημα του καλωδίου, γεγονός που, όπως σχολιάζουν κυβερνητικοί κύκλοι, αποτελεί «βούτυρο στο ψωμί» της Τουρκίας, η οποία πέρυσι είχε επιχειρήσει να μπλοκάρει τις εργασίες στην Κάσο.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον λόγο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε εκτάκτως απόψε σε σύσκεψη την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, όπου έγινε αναλυτική ενημέρωση και θα επιχειρηθεί να βρεθεί μια καθαρή, οριστική λύση.

Εξελίξεις και ανακοινώσεις αναμένονται από αύριο και τις επόμενες ημέρες.

