Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι» - Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι!

Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση απόπειρας βιασμού αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη, μέρα - μεσημέρι στην είσοδο του σπιτιού του θύματος.

H επίθεση έγινε στις 2 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στη Λεωφόρο Κύπρου, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αργυρούπολης. Το θύμα, μια γυναίκα 59 ετών, βγήκε από το σπίτι της για να πάρει καφέ και επιστρέφοντας, ενώ έβαζε το κλειδί στην εξώπορτα, αισθάνθηκε κάποιον να τη τραβά από τα μαλλιά.

Ο δράστης την ακινητοποίησε, την οδήγησε στο εσωτερικό της πολυκατοικίας και επιχείρησε να τη βιάσει. Εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με το δράστη να το βάζει στα πόδια, όταν αντιλήφθηκε ότι οι φωνές της ακούγονταν μέχρι έξω.

«Mπήκα απέναντι στο σούπερ μάρκετ, ψώνισα και γύρισα και πάω να μπώ στην είσοδο, με κλειδί έτσι, με βούτηκε ένας πίσω απο το μαλλί και με πέταξε στην είσοδο κάτω. Μου έσκισε τη μπλούζα, μου κατέβασε το παντελόνι ως ένα σημείο, προσπάθησε να το βγάλει. Εγώ φώναζα, ούρλιαζα, χτυπιόμουν όσο μπορούσα. Προσπαθούσα να του τραβήξω, φόραγε κουκούλα και μάσκα, αλλά δεν κατάφερα να του τη βγάλω», περιέγραψε το θύμα μιλώντας στο Star.

Η 59χρονη πήγε στην Ασφάλεια και κατήγγειλε το περιστατικό, με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star