Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην περιοχή των Εξαρχείων, μεταξύ αγνώστων και αστυνομικών δυνάμεων, λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Τα επεισόδια ξέσπασαν έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, όταν περίπου 10 άτομα βγήκαν απο την οδό Διδότου κι άρχισαν να εκσφενδονίζουν στις δυνάμεις των ΜΑΤ μολότοφ, ξύλα και πέτρες, που κρατούσαν στα χέρια τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ακολούθησαν «άγριες» συγκρούσεις στα στενά των Εξαρχείων. Άνδρες της ομάδας ΔΡΑΣΗ ξεκίνησαν να αναζητούν τα άτομα στην περιοχή και τα ΜΑΤ, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινήθηκαν ακόμα και προς τα μπαρ των ΕΞαρχείων στις οδούς Μεσολογγίου, Κωλλέτη και Θεμιστοκλέους, αναζητώντας τους κουκουλοφόρους.

Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι θαμώνες να εξαγριωθούν κια οι καρέκλες και τα τραπέζια των επιχειρήσεων να μετατραπούν σε πολεμοφόδια.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης, ενώ για περίπου 30 λεπτά επικράτησε ένταση στην περιοχή.