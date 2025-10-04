Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις

Τα ΜΑΤ κινήθηκαν προς τα μπαρ της περιοχής για να βρουν τους κουκουλοφόρους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 17:08 Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα
04.10.25 , 16:45 Μοσχαράκι γάλακτος... πολυτελείας: «Φλερτάρει» με τα 25€ το κιλό!
04.10.25 , 15:58 Πώς να αναγνωρίσεις αν συμβιβάζεσαι ή αν αγαπάς πραγματικά
04.10.25 , 15:50 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Πότε θα γίνει η νεκροτομή
04.10.25 , 15:39 Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
04.10.25 , 15:38 Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις
04.10.25 , 15:20 Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη
04.10.25 , 15:12 Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Σανγκάης - Τι συνέβη;
04.10.25 , 14:56 Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε 10 παρκαρισμένα οχήματα έξω από το κολυμβητήριο
04.10.25 , 14:03 Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030
04.10.25 , 13:44 Άση Μπήλιου: Ηρεμία και ξεκούραση με τη Σελήνη στους Ιχθύς
04.10.25 , 13:33 Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε το πιο κομψό φθινοπωρινό μανικιούρ
04.10.25 , 13:08 Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»
04.10.25 , 13:04 Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»
04.10.25 , 12:33 Χρυσός ο Νάσος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 στο Νέο Δελχί
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα
Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη
Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε το πιο κομψό φθινοπωρινό μανικιούρ
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.10.25, 15:38
Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην περιοχή των Εξαρχείων, μεταξύ αγνώστων και αστυνομικών δυνάμεων, λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Τα επεισόδια ξέσπασαν έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, όταν περίπου 10 άτομα βγήκαν απο την οδό Διδότου κι άρχισαν να εκσφενδονίζουν στις δυνάμεις των ΜΑΤ μολότοφ, ξύλα και πέτρες, που κρατούσαν στα χέρια τους,  σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ακολούθησαν «άγριες» συγκρούσεις στα στενά των Εξαρχείων. Άνδρες της ομάδας ΔΡΑΣΗ ξεκίνησαν να αναζητούν τα άτομα στην περιοχή και τα ΜΑΤ, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινήθηκαν ακόμα και προς τα μπαρ των ΕΞαρχείων στις οδούς Μεσολογγίου, Κωλλέτη και Θεμιστοκλέους, αναζητώντας τους κουκουλοφόρους.

Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι θαμώνες να εξαγριωθούν κια οι καρέκλες και τα τραπέζια των επιχειρήσεων να μετατραπούν σε πολεμοφόδια.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης, ενώ για περίπου 30 λεπτά επικράτησε ένταση στην περιοχή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΜΟΛΟΤΟΦ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top