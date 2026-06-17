Όλγα Κιουρτσάκη: Αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που έχει εδώ και 17 χρόνια

H κόρη της Άντζελας Δημητρίου ντρεπόταν να βγει στην παραλία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Όλγα Κιουρτσάκη αποκαλύπτει ότι έχει λεύκη εδώ και 17 χρόνια.
  • Για πρώτη φορά από το 2009, θα βγει στην παραλία για χάρη της κόρης της, Μιχαέλας-Αγγελικής.
  • Η ανασφάλεια της προέρχεται από τις διχρωμίες στο σώμα της, αλλά τώρα δεν την απασχολεί.
  • Αποφάσισε να απολαύσει το καλοκαίρι για το παιδί της, παρά τις προσωπικές της ανησυχίες.
  • Θα παραμείνουν στην παραλία για ένα μήνα και εξετάζουν πιθανές διακοπές αλλού.

Στην παραλία μετά από 17 ολόκληρα χρόνια θα βγει για χάρη της μονάκριβης κόρης της Μιχαέλας- Αγγελικής η Όλγα Κιουρτσάκη.

Αντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15 αλλά δε γινόταν να έχω αυτό το παιδί»

Η κόρη της Άντζελας Δημητρίου, όπως αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους έχει λεύκη και αυτός ήταν και ο λόγος που ένιωθε ανασφάλεια.

Όλγα Κιουρτσάκη- Φώτης Λιώσης/ φωτογραφία από NDP/ Nίκος Ζότος

Όλγα Κιουρτσάκη- Φώτης Λιώσης/ φωτογραφία από NDP/ Nίκος Ζότος

 

 

«Είναι το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου, από το 2009 που έμαθα ότι έχω λεύκη και σταμάτησα να βγαίνω στην παραλία, που χαίρομαι το καλοκαίρι μου και δεν με νοιάζουν τα βλέμματα του καθενός. Αν κάποιος με κοιτάει και βλέπει ότι έχω διχρωμίες στο σώμα μου. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ξέρετε γιατί; Γιατί, δεν το κάνω για εμένα, το κάνω για το παιδί. Μέσω του παιδιού, μπορώ κι εγώ και μου φεύγει αυτή η ανασφάλεια. Γιατί το παιδί πρέπει να κάνει μπάνια, είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί και η μαμά μου θέλει ξεκούραση, είναι το μόνο σίγουρο κι αυτό» αποκάλυψε και πρόσθεσε:

 

«Εγώ, αν ήταν στο χέρι μου δεν θα έβγαινα στη θάλασσα, δεν θα έβγαινα στην παραλία και γενικά δεν θα έβγαινα στον ήλιο, όπως κάνω τόσα χρόνια. Αλλά έχω ένα παιδί που δεν θέλω να μου αρρωσταίνει συχνά όλο το χειμώνα. Και επειδή πέρυσι, πάλι δεν κάναμε διακοπές, φέτος που κάνουμε θα κάτσουμε ένα μήνα εδώ πέρα. Και θα δούμε αν θα πάει κι άλλο, ή θα πάμε και κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι στο χέρι μου όμως να μην βγαίνω στον ήλιο αυτή τη φορά. Οπότε, το δέχομαι».
 

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