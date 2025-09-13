Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκανε πράξη το όνειρο που είχε με τον σύζυγό της!

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου πόσταρε στο προφίλ της στο Instagram διάφορα ενσταντανέ με τον σύζυγό της Φώτη Μπερνάντο, αποκαλύπτοντας το όνειρο που είχε και, μάλιστα, πραγματοποίησε!

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια ανέβηκε πάνω τη μουσική σκηνή στο Ρέθυμνο με τον σύζυγό της έχοντας στο κοινό τις μεγαλύτερες θαυμάστριές τους, τις κόρες τους.

Όπως είδαμε μέσα από την ανάρτηση που έκανε, τα «έσπασαν» πάνω στη σκηνή και στο τέλος είδαμε το τρυφερό φιλί τους.

Το όνειρο της Πηνελόπης Αναστασοπούλου ήταν αυτό. Να βρεθεί στην ίδια σκηνή με τον σύζυγό της, Φώτη Μπερνάντο. «Να μοιράζομαι τη σκηνή μαζί σου ήταν όνειρο από πριν ακόμα συμπορευτούμε στη ζωή… στην πόλη μου, και τα παιδιά μας στο κοινό. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί».

Η ανάρτηση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου

Θυμίζουμε ότι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κι ο Φώτης Μπερνάντο είναι παντρεμένοι εδώ κι αρκετά χρόνια κι έχουν αποκτήσει μαζί δύο κορούλες.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2013, όταν ο μουσικός της έστειλε μήνυμα για να τη δει σε μια παράσταση. Η ίδια έχει δηλώσει ότι από το δεύτερο ραντεβού κατάλαβε ότι είναι ο άντρας της ζωής της κι από τότε δεν έχουν χωρίσει.

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2015. Ο γάμος τους έγινε με απόλυτη μυστικότητα, στο Δημαρχείο της Αθήνας, και οι μόνοι που γνώριζαν ήταν οι δύο μάρτυρες και κολλητοί φίλοι τους. Λίγο μετά ήρθε στον κόσμο η πρώτη τους κόρη, Λυδία. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμα μια κόρη, την Ηλέκτρα.