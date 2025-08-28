Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Φώτης Μπενάρντο: Διακοπές στην Κρήτη

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπενάρντο απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Κρήτη μαζί με τις δυο τους κόρες, Λυδία και Ηλέκτρα.

Το ζευγάρι πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε την 12η επέτειο της κοινής του ζωής.

Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές με τις κόρες τους, και γραψε στην ανάρτησή της στο instagram: «Τίποτα δεν γεμίζει την καρδιά μου περισσότερο από το να είμαι με την παρέα μου στο αγαπημένο μας μέρος».

Ο Φώτης Μπενάρντο και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έχουν δημιουργήσει τη δική τους όμορφη οικογένεια.

«12 χρόνια επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα… 12 χρόνια ακούμε ο ένας τις ανάγκες του άλλου και καταφέρνουμε να περνάμε πάνω από κάθε εμπόδιο. Μαζί. Τις φωτογραφίες αυτές τις έβγαλαν τα παιδιά μας. Κι αν έχουμε πετύχει ένα πράγμα είναι αυτά τα δύο κορίτσια να ξέρουν τι σημαίνει συντροφικότητα, αγάπη και οικογένεια. Σ’ αγαπάω με όλη τη σημασία της αγάπης. Χρόνια μας πολλά και υπέροχα όπως το φετινό καλοκαίρι», είχε γράψει η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε προηγούμενη ανάρτησή της για την επέτειο της κοινής τους ζωής.