Λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του Γαλάτεια Βασιλειάδη, ο Γιώργος Παπαδόπουλος άνοιξε το σπίτι του στη Βούλα στο Star.gr και μας μίλησε για τον επικείμενο γάμο, τα παιδιά του, τη σχέση του με τη σύντροφό του μετά από δέκα χρόνια κοινής ζωής, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε με τις κρίσεις πανικού.

Ο γάμος μετά από δέκα χρόνια σχέσης και δύο παιδιά

Ο γνωστός τραγουδιστής με καταγωγή από τη Κύπρο αποκάλυψε ότι οι προετοιμασίες του γάμου βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τη Γαλάτεια να έχει ήδη βρει νυφικό και παπούτσια.

«Ζούμε μαζί, κάναμε δύο παιδιά, την αγαπώ, τη σέβομαι, τη θαυμάζω και της το δείχνω κάθε μέρα. Άρα δεν υπήρχε λόγος, θεωρούσα. Πλέον θεωρώ ότι υπάρχει λόγος. Είναι μεγάλη ευλογία».Τα παιδιά μας όταν τους είπαμε ότι θα παντρευτούμε, νόμιζαν ότι ήμασταν ήδη παντρεμένοι. Μας είπαν: "Τι εννοείτε, θα ξαναπαντρευτείτε;"» είπε για την αντίδραση των παιδιών τους όταν τους είπαν ότι σύντομα παντρεύονται. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος αποδίδει τη διάρκεια και τη δύναμη της σχέσης τους με τη αγαπημένη του στην ειλικρινή επικοινωνία: «Συζητάμε πάρα πολύ. Λέμε αφιλτράριστα αυτά που θέλουμε να πούμε ο ένας στον άλλον. Άμα δεν μ’ αρέσει κάτι, θα της το πω και άμα δεν της αρέσει κάτι, θα το πει και η Γαλάτεια σε μένα. Επιδιώκουμε να βρούμε χρόνο μόνο για τους δυο μας. Είναι το οξυγόνο σε μια σχέση».

Τα παιδιά και οι αξίες που θέλει να τους περάσει

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος εξομολογήθηκε ότι δε θέλει τα παιδιά του να μοιάσουν ούτε σε εκείνον ούτε στη Γαλάτεια, αλλά να διαμορφώσουν τη δική τους προσωπικότητα.

«Δε θέλω να πάρουν τίποτα από μένα και τίποτα από τη Γαλάτεια. Να είναι οι εαυτοί τους και να είναι καλοί άνθρωποι με ενσυναίσθηση και αγάπη για τον συνάνθρωπο» είπε και πρόσθεσε: «Εγώ απογαλακτίστηκα έντεκα χρονών. Γυρνούσα από το σχολείο και η μητέρα μου ήταν στην τρίτη δουλειά που έκανε εκείνη τη μέρα. Έπρεπε να μαγειρέψω μόνος μου, έπρεπε να διαβάσω, έπρεπε να φροντίσω τον εαυτό μου από θέμα υγιεινής».

Οι κρίσεις πανικού

Ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής μάς μίλησε και για τις κρίσεις πανικού που είχε περάσει και με τις οποίες εξακολουθεί να παλεύει.

«Δυστυχώς και ακόμα παλεύω. Είχα νομίσει ότι μου πέρασαν, γιατί είχα δέκα χρόνια να πάθω» είπε.

Περιγράφοντας την πιο έντονη εμπειρία του, εξομολογήθηκε:

«Ένιωθα ότι παθαίνω καρδιά, εγκεφαλικό, ρήξη εντέρου, όλα. Ένιωθα ότι πέθαινα Σε κάποια φάση είπα στο Θεό: "Θεέ, πάρε με τώρα. Μη μ’ αφήσεις να γίνω χειρότερα"».

«Έγραψα ολόκληρο δίσκο της Μελίνας Ασλανίδου σε 45 λεπτά»

Παρότι δηλώνει αναβλητικός, ο Γιώργος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι λειτουργεί καλύτερα όταν πιέζεται χρονικά.

«Είμαι τεμπέλης, πολύ τεμπέλης. Αλλά λειτουργώ καλύτερα υπό πίεση» είπε και αποκάλυψε ότι έγραψε ολόκληρο δίσκο της Μελίνας Ασλανίδου μέσα σε μόλις 40 λεπτά.

Τα επαγγελματικά σχέδια και η νέα κυκλοφορία

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας του, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις εμφανίσεις του στον Πειραιά στο Κουκούτσι Bar και ξεκινώντας καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.

Παράλληλα, κυκλοφορεί μια νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Το πρώτο σου φιλί» με τη Στέλλα Κονιτοπούλου.

«Μετά από πάρα πολλά χρόνια κυκλοφορίας του το ξανά επαναφέρουμε τώρα στον κόσμο για όσους δεν το ξέρουν να το μάθουν και όσοι το ξέρουν να το ξανακούσουν» είπε.