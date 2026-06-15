Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης

Σύσσωμη η ερυθρόλευκη οικογένεια γιόρτασε το Πρωτάθλημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.06.26 , 12:59 Γιάννης Ζουγανέλης: «Η εκπομπή θα έχει σάτιρα, μουσική και ταξίδια»
15.06.26 , 12:53 Λάκης Γαβαλάς: «Σήμερα έχω έρθει να κάνω μια μικρή διαμαρτυρία»
15.06.26 , 12:37 Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας
15.06.26 , 12:37 Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
15.06.26 , 12:37 Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
15.06.26 , 12:32 Ποιοι είναι οι 4 νέοι Γενικοί Γραμματείς & ποια υπουργεία αναλαμβάνουν
15.06.26 , 12:29 Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά
15.06.26 , 12:21 «Να αρχίσεις να σοβαρεύεσαι λίγο» – Ο Κουτσόπουλος τρολάρει τον Γιώργο
15.06.26 , 12:15 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Θέματα και απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
15.06.26 , 12:11 Παπαδόπουλος: «Απογαλακτίστηκα 11 ετών - Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές»
15.06.26 , 12:10 Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
15.06.26 , 12:07 Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ
15.06.26 , 12:00 Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό
15.06.26 , 11:56 Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»
15.06.26 , 11:56 Πανελλαδικές 2026: Τα ειδικά μαθήματα & τα εξεταστικά κέντρα
Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Ρομαντική απόδραση στο Σούνιο
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Το έκαψαν οι ερυθρόλευκοι στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία ονειρεμένη σεζόν με τη νίκη στον 5o Τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ελλάδας, που ήρθε να προστεθεί δίπλα στην Ευρωλίγκα!

Το γιόρτασαν με την ψυχή τους οι Πρωταθλητές Ευρώπης

Οι “ερυθρόλευκοι” πριν από τρεις εβδομάδες γιόρτασαν την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού, μέσα στο ΟΑΚΑ,  αλλά τότε είχαν περιοριστεί σε ένα ...δείπνο, Για την κατάκτηση της Stoiximan GBL όμως, πήγαν στα πατροπαράδοτα μπουζούκια και το γλέντησαν με την ψυχή τους!

Σάσα Βεζένκοβ με το Κύπελλο

Ο Σάσα Βεζένκοφ στο γλέντι του Ολυμπιακού, παρέα με την βαρύτιμη κούπα / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Σύσσωμη η ομάδα, το προπονητικό τιμ και η διοίκηση της ΚΑΕ, βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, και κυριολεκτικά τα έσπασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ειδικά, όταν η δημοφιλής καλλιτέχνης ερμήνευσε το πασίγνωστο "Νοικιάστηκε" που έχει μετατραπεί σε σύγχρονο ύμνο του Ολυμπιακού, όλο το μαγαζί σηκώθηκε κυριολεκτικά στον αέρα, με τον Σάσα Βεζένκοβ να πρωταγωνιστεί, όπως ακριβώς έκανε και πάνω στο παρκέ του ΣΕΦ.

Εκείνες όμως που έκλεψαν την παράσταση ήταν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού, όπως ακριβώς είχε συμβεί και το δείπνο για την κατάκτηση της Euroleague

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με την Βανέσσα Αραμπάνου

Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βανέσσα Αραμπάνου / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Μεταξύ άλλων ξεχώρισε και η πανέμορφη Βανέσσα Αραμπάνου, την οποία δεν άφησε σχεδόν στιγμή από την αγκαλιά του ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το ζευγάρι αποφεύγει τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις αλλά έχει σχέδια για να επισημοποιήσει τη σχέση τους, όπως αναφέρουν ...καλά πληροφορημένες πηγές.

Σακίλ και Μπέριλ Μακίσικ

Σακίλ και Μπέριλ Μακίσικ / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Ο Σακίλ και η Μπέριλ Μακίσικ είναι από τα πλέον αγαπημένα και αγαπητά ζευγάρια του ελληνικού μπάσκετ, καθώς είναι αχώριστοι και η Μπέριλ βρίσκεται πάντα στις εξέδρες του ΣΕΦ. Τον Ιανουάριο του 2025 υποδέχθηκαν στον κόσμο την κόρη τους, αποκτώντας το δεύτερο παιδί της κοινής τους πορείας

Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Γιώτα Γεωργοπούλου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Γιώτα Γεωργοπούλου / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και η Γιώτα Γεωργοπούλου, είναι μαζί τα τελευταία χρόνια, και ήδη το ζευγάρι σχεδιάζει το κοινό του μέλλον, καθώς ο διεθνής γκαρντ έχει κάνει πρόταση γάμο στη σύντροφό του. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο νησί καταγωγής του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, την Κύνθο και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.

Τόμας Γουόκαπ και Εστρέλλα Νούρι

Τόμας Γουόκαπ και Εστρέλλα Νούρι / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Δεν μπορούσαν να απουσιάζουν φυσικά, ο Τόμας Γουόκαπ και η Εστρέλα Νούρι. Ο Στρατηγός του Ολυμπιακού και η καλλονή σύζυγός του, η οποία έχει σπουδάσει βιολογία και χημεία, εργάζεται ως μοντέλο και ηθοποιός, ενώ ασχολείται και με το τραγούδι και το stand-up comedy. Ο Τόμας και η Εστρέλλα παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα τον Αύγουστο του 2024 σε ένα γραφικό εξωκλήσι στη Μήλο. Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο, ενώ στο γλέντι που ακολούθησε ακούστηκε και ο ύμνος του Ολυμπιακού.

Μουστάφα και Φλίντα Φαλ

Μουστάφα και Φλίντα Φαλ / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Ο πανύψηλος Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού Μπυστάφα Φαλ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε φέτος λόγω τραυματισμού, κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο πρόσφατα η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε στείλει δημόσια τις ευχές της για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του ζευγαριού.  

Ο Τάισον Γουόρντ και η σύντροφός του

Ο Τάισον Γουόρντ και η σύντροφός του / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Μία από τις πλέον ...μυστηριώδεις παρουσίες, παραμένει η εντυπωσιακή σύντροφος του αμερικανού φόργουορντ, Τάισον Γουόρντ, καθώς ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για την ταυτότητά της. Φαίνεται ότι το ζευγάρι φροντίζει να κρατά την προσωπική του ζωή υπό πέπλο απόλυτης μυστικότητας. 

Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Ελευθερία Κούκου

Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Ελευθερία Κούκου / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει από τα επινίκια του Ολυμπιακού, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο άνθρωπος που μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο Αγγελόπουλο, έχουν φέρει την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί του, η σύζυγός του Ελευθερία Κούκου

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
 |
ΓΛΕΝΤΙ
 |
ΛΙΟΛΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
 |
ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ
 |
ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΒ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top