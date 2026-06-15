Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία ονειρεμένη σεζόν με τη νίκη στον 5o Τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ελλάδας, που ήρθε να προστεθεί δίπλα στην Ευρωλίγκα!

Οι “ερυθρόλευκοι” πριν από τρεις εβδομάδες γιόρτασαν την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού, μέσα στο ΟΑΚΑ, αλλά τότε είχαν περιοριστεί σε ένα ...δείπνο, Για την κατάκτηση της Stoiximan GBL όμως, πήγαν στα πατροπαράδοτα μπουζούκια και το γλέντησαν με την ψυχή τους!

Ο Σάσα Βεζένκοφ στο γλέντι του Ολυμπιακού, παρέα με την βαρύτιμη κούπα / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Σύσσωμη η ομάδα, το προπονητικό τιμ και η διοίκηση της ΚΑΕ, βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, και κυριολεκτικά τα έσπασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ειδικά, όταν η δημοφιλής καλλιτέχνης ερμήνευσε το πασίγνωστο "Νοικιάστηκε" που έχει μετατραπεί σε σύγχρονο ύμνο του Ολυμπιακού, όλο το μαγαζί σηκώθηκε κυριολεκτικά στον αέρα, με τον Σάσα Βεζένκοβ να πρωταγωνιστεί, όπως ακριβώς έκανε και πάνω στο παρκέ του ΣΕΦ.

Εκείνες όμως που έκλεψαν την παράσταση ήταν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού, όπως ακριβώς είχε συμβεί και το δείπνο για την κατάκτηση της Euroleague.

Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βανέσσα Αραμπάνου / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Μεταξύ άλλων ξεχώρισε και η πανέμορφη Βανέσσα Αραμπάνου, την οποία δεν άφησε σχεδόν στιγμή από την αγκαλιά του ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το ζευγάρι αποφεύγει τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις αλλά έχει σχέδια για να επισημοποιήσει τη σχέση τους, όπως αναφέρουν ...καλά πληροφορημένες πηγές.

Σακίλ και Μπέριλ Μακίσικ / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Ο Σακίλ και η Μπέριλ Μακίσικ είναι από τα πλέον αγαπημένα και αγαπητά ζευγάρια του ελληνικού μπάσκετ, καθώς είναι αχώριστοι και η Μπέριλ βρίσκεται πάντα στις εξέδρες του ΣΕΦ. Τον Ιανουάριο του 2025 υποδέχθηκαν στον κόσμο την κόρη τους, αποκτώντας το δεύτερο παιδί της κοινής τους πορείας

Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Γιώτα Γεωργοπούλου / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και η Γιώτα Γεωργοπούλου, είναι μαζί τα τελευταία χρόνια, και ήδη το ζευγάρι σχεδιάζει το κοινό του μέλλον, καθώς ο διεθνής γκαρντ έχει κάνει πρόταση γάμο στη σύντροφό του. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο νησί καταγωγής του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, την Κύνθο και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.

Τόμας Γουόκαπ και Εστρέλλα Νούρι / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Δεν μπορούσαν να απουσιάζουν φυσικά, ο Τόμας Γουόκαπ και η Εστρέλα Νούρι. Ο Στρατηγός του Ολυμπιακού και η καλλονή σύζυγός του, η οποία έχει σπουδάσει βιολογία και χημεία, εργάζεται ως μοντέλο και ηθοποιός, ενώ ασχολείται και με το τραγούδι και το stand-up comedy. Ο Τόμας και η Εστρέλλα παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα τον Αύγουστο του 2024 σε ένα γραφικό εξωκλήσι στη Μήλο. Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο, ενώ στο γλέντι που ακολούθησε ακούστηκε και ο ύμνος του Ολυμπιακού.

Μουστάφα και Φλίντα Φαλ / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Ο πανύψηλος Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού Μπυστάφα Φαλ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε φέτος λόγω τραυματισμού, κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο πρόσφατα η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε στείλει δημόσια τις ευχές της για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του ζευγαριού.

Ο Τάισον Γουόρντ και η σύντροφός του / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Μία από τις πλέον ...μυστηριώδεις παρουσίες, παραμένει η εντυπωσιακή σύντροφος του αμερικανού φόργουορντ, Τάισον Γουόρντ, καθώς ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για την ταυτότητά της. Φαίνεται ότι το ζευγάρι φροντίζει να κρατά την προσωπική του ζωή υπό πέπλο απόλυτης μυστικότητας.

Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Ελευθερία Κούκου / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει από τα επινίκια του Ολυμπιακού, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο άνθρωπος που μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο Αγγελόπουλο, έχουν φέρει την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί του, η σύζυγός του Ελευθερία Κούκου.