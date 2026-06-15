Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα αδέλφια απανθρακώθηκαν σε κοντέινερ

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν από πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο

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Πηγή: Φωτογραφία epiruspost.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στην Κόνιτσα: Τέσσερα αδέλφια, ηλικίας 69-84 ετών, απανθρακώθηκαν σε κοντέινερ.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε συνθήκες απομόνωσης, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πιθανώς από κερί ή καντήλι.
  • Τα αδέλφια ζούσαν στο κοντέινερ για 30 χρόνια, μετά τον σεισμό του 1996 που κατέστρεψε το σπίτι τους.
  • Η τοπική κοινωνία και οι αρχές παρείχαν βοήθεια, αλλά οι αδελφοί αρνήθηκαν την αποκατάσταση της κατοικίας τους.
  • Η πυρκαγιά διερευνάται από τις αρχές, ενώ οι σοροί αναμένονται να ταυτοποιηθούν επίσημα.

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν τέσσερις απανθρακωμένες σοροί. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί ανήκουν σε τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, έναν άνδρα και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 69 έως 84 ετών, που συγκατοικούσαν στον συγκεκριμένο χώρο.  Η επίσημη ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

 

 

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, όμως ήταν αργά. 

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Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν ακόμα άγνωστα και διερευνώνται από τις αρχές. Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό. Όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι, που άναβαν για να έχουν λίγο φως.

Στο σημείο μετέβησαν το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τέσσερα αδέλφια έμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ για τρεις ολόκληρες δεκαετίες και συγκεκριμένα από τον μεγάλο σεισμό που είχε «χτυπήσει» την Κόνιτσα τον Ιούλιο του 1996. 

Ο σεισμός κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους. Το κράτος είχε προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της κατοικίας τους, στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης, όμως εκείνα είχαν αρνηθεί. 

Έκτοτε ζούσαν απομονωμένα μέσα στο κοντέινερ, όπου άφησαν και την τελευταία τους πνοή. 

Η τοπική κοινωνία γνώριζε την ιδιαιτερότητα της κατάστασης και τόσο ο Δήμος, όσο και η Εκκλησίας στάθηκαν δίπλα στα τέσσερα αδέλφια όλα αυτά τα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι ήταν καχύποπτα, η μέριμνα ήταν καθημερινή με τις τοπικές δομές να τους παρέχουν καθημερινά φαγητό. 

Η κατάσταση ήταν τόσο οριακή, που στο παρελθόν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν αναγκαστεί να ενημερώσουν την Εισαγγελία. Μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία στον χώρο.

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