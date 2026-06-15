Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά

Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός σε πολλές περιοχές της Αττικής

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Πρώτη Δημοσίευση: 15.06.26, 10:02

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον

Το κατάστημα βρισκόταν επί της λεωφόρου Ιωνίας και υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ΙΧ που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα.  Κοντά στο κτίριο υπάρχει πυλώνας της ΔΕΗ υψηλής τάσης και οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μη φτάσουν εκεί οι φλόγες.

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά στο Μενίδι - Eurokinissi

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά στο Μενίδι - Eurokinissi

Φωτιά Ίλιον: Γνωστός στις αρχές ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε

Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός σε πολλές περιοχές της Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με δεκαπέντε πυροσβέστες. 

Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μενίδι - Intimenews

Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μενίδι - Intimenews

Η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Ειδικότερα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
  • Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
  • Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα
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