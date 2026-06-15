Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.
Το κατάστημα βρισκόταν επί της λεωφόρου Ιωνίας και υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ΙΧ που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα. Κοντά στο κτίριο υπάρχει πυλώνας της ΔΕΗ υψηλής τάσης και οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μη φτάσουν εκεί οι φλόγες.
Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά στο Μενίδι - Eurokinissi
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Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός σε πολλές περιοχές της Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με δεκαπέντε πυροσβέστες.
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Η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
Ειδικότερα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
- Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
- Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα