Ματωμένος γάμος στην Κάλυμνο: Νεκρός ένας καλεσμένος από έκρηξη δυναμίτη

«Έσκασε» στο χέρι του και υπέκυψε στα τραύματά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.06.26 , 12:59 Γιάννης Ζουγανέλης: «Η εκπομπή θα έχει σάτιρα, μουσική και ταξίδια»
15.06.26 , 12:53 Λάκης Γαβαλάς: «Σήμερα έχω έρθει να κάνω μια μικρή διαμαρτυρία»
15.06.26 , 12:37 Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας
15.06.26 , 12:37 Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
15.06.26 , 12:37 Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
15.06.26 , 12:32 Ποιοι είναι οι 4 νέοι Γενικοί Γραμματείς & ποια υπουργεία αναλαμβάνουν
15.06.26 , 12:29 Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά
15.06.26 , 12:21 «Να αρχίσεις να σοβαρεύεσαι λίγο» – Ο Κουτσόπουλος τρολάρει τον Γιώργο
15.06.26 , 12:15 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Θέματα και απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
15.06.26 , 12:11 Παπαδόπουλος: «Απογαλακτίστηκα 11 ετών - Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές»
15.06.26 , 12:10 Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
15.06.26 , 12:07 Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ
15.06.26 , 12:00 Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό
15.06.26 , 11:56 Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»
15.06.26 , 11:56 Πανελλαδικές 2026: Τα ειδικά μαθήματα & τα εξεταστικά κέντρα
Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Ρομαντική απόδραση στο Σούνιο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Κάλυμνο, γάμος κατέληξε σε τραγωδία με τον θάνατο ενός 56χρονου καλεσμένου από έκρηξη δυναμίτη.
  • Η έκρηξη συνέβη το Σάββατο στους Αγίους Αποστόλους, όταν ο άνδρας κρατούσε τον δυναμίτη.
  • Ο καλεσμένος ακρωτηριάστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 18:30 το απόγευμα.

Με αίμα βάφτηκε γάμος στην Κάλυμνο, όταν ένας καλεσμένος έχασε τη ζωή του από έκρηξη δυναμίτη

Κόρινθος: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από σαΐτα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στους Αγίους Αποστόλους. 

Ένας 56χρονος ήταν καλεσμένος στον γάμο, όταν περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο δυναμίτης που είχε μαζί του εξερράγη στα χέρια του. Η έκρηξη ήταν ισχυρή, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να ακρωτηριαστεί. 

Μουγγοπέτρος: Πρώτη φορά για το ξημέρωμα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του

Ασθενοφόρο έφτασε αμέσως στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο του νησιού. Όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 56χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. 

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΜΟΣ
 |
ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top