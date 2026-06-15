Με αίμα βάφτηκε γάμος στην Κάλυμνο, όταν ένας καλεσμένος έχασε τη ζωή του από έκρηξη δυναμίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία σημειώθηκε το Σάββατο στους Αγίους Αποστόλους.
Ένας 56χρονος ήταν καλεσμένος στον γάμο, όταν περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο δυναμίτης που είχε μαζί του εξερράγη στα χέρια του. Η έκρηξη ήταν ισχυρή, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να ακρωτηριαστεί.
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Ασθενοφόρο έφτασε αμέσως στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο του νησιού. Όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 56χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα.