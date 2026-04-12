Κόρινθος: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από σαΐτα

Ένας 19χρονος ακρωτηριάστηκε κι ένας 24χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια να ανάψουν ένα βεγγαλικό τύπου «σαΐτα», στο Βέλο Κορινθίας το βράδυ της Ανάστασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος που κρατούσε τη σαΐτα πήγα να την ανάψει, αλλά κάτι δεν πήγε καλά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του δαχτύλου του.
Ο 24χρονος από την άλλη τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματά», όπου και νοσηλεύεται.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας Κορινθίας. Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία, συνελήφθησαν και με προφορική εντολή του εισαγγελέα λόγω της κατάστασής τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.