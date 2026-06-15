Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελληνίων που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ.
Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι τα εξής:
- Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού,
- Κινητήρες Αεροσκαφών,
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Το star.gr και ο εκπαιδευτικός οργανισμός «Πουκαμισάς» παρουσιάζουν τα θέματα και τις απαντήσεις στα συγκεκριμένα μαθήματα.
- Τα θέματα στο μάθημα Κινητήρες Αεροσκαφών
- Τα θέματα στο μάθημα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
- Τα θέματα στο μάθημα Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού