Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση, λίγα 24ωρα μετά το μυστήριο που τελέστηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Ο ηθοποιός συνόδευσε τη Δανάη Μπάρκα στην εκκλησία και στις δηλώσεις του στάθηκε στη χαρά του για την προσωπική της ζωή, ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν σύντομα παιδί οι νεόνυμφοι.

Η παρουσία του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη στον γάμο είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς βρέθηκε δίπλα στη Δανάη Μπάρκα σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε εκκλησάκι της Μεσσηνίας, με συγγενείς, στενούς φίλους και πρόσωπα από την τηλεόραση και τη showbiz να δίνουν το παρών.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, είπε για το νεόνυμφο ζευγάρι: «Χαίρομαι πολύ που είναι ευτυχισμένη, που είναι ερωτευμένη. Ελπίζω να περάσουν μία ωραία ζωή». Πρόσθεσε επίσης: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη, αλλά ένα παιδί όταν μεγαλώνει, κάποια στιγμή γίνεται κι αυτό».

Σε ερώτηση για το αν το σχεδιάζουν να γίνουν γονείς, απάντησε «Τι να σας πω; Μακάρι. Αυτοί ξέρουν. Να ‘στε καλά, ευχαριστούμε». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά τον γάμο, ο οποίος ολοκληρώθηκε με γλέντι που κράτησε μέχρι το πρωί.

Η σχέση με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

Η σχέση της Δανάης Μπάρκα με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη είναι ιδιαίτερη και φάνηκε ξανά στη μέρα του γάμου. Ο ηθοποιός τη συνόδευσε μέχρι την εκκλησία και, όπως αναφέρθηκε και στο υλικό από τον γάμο, την παρέδωσε μαζί με τους γονείς και τη γιαγιά της στον γαμπρό.

Η Δανάη Μπάρκα έχει μιλήσει δημόσια για τον άνθρωπο που, όπως λέει, τη μεγάλωσε με χιούμορ, ανοιχτωσιά και αγνότητα. Στην ανάρτησή της για τον γάμο έγραψε για εκείνον: «Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με έμαθε ότι οικογένεια είναι κι αυτή που δημιουργούμε και όχι μόνο αυτή που βρίσκουμε. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με κάνει να θαυμάζω την ειλικρίνεια γύρω μου και την αλήθεια. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που επάνω στη σκηνή με διδάσκει τι θα πει ταλέντο,απλότητα,καθαρότητα και εντιμότητα. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με έμαθε με τις πράξεις του κι όχι με τα λόγια του. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που θέλω όσο μεγαλώνω να κλέβω πολλά από τα στοιχεία του. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που ονειρεύομαι να ξανα βρεθώ μαζί του στη σκηνή ή να με σκηνοθετήσει. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με μεγάλωσε με χιούμορ ,ανοιχτωσιά και αγνότητα. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που είναι τόσο αστείος ώρες ώρες χωρίς καμία προσπάθεια. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με έμαθε να μην πιέζομαι αλλά να έχω γύρω μου αυτούς που όντως θέλω κι όχι αυτούς που πρέπει. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που σε όλες τις τρελές μου είναι σύμμαχος γιατί θέλει «να μάθω απ την ζωή» και τα στραβά και τα όμορφα. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με έμαθε να αγαπάω την φύση και τους κήπους. Να χαίρομαι τον άνθρωπο μας. Τον πιο ταλαντούχο Χρήστο που έχω γνωρίσει. Χρήστο μου ,εύχομαι όλες οι οικογένειες που θα δημιουργώ στην ζωή μου να μοιάζουν έστω και λίγο σ’αυτή που δημιουργήσαμε μαζί. Σε αγαπώ! Πολύχρονος φαδερ 2❤️».