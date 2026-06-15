Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»

Όσα είπε ο... δεύτερος πατέρας της παρουσιάστριας κι ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.06.26 , 12:59 Γιάννης Ζουγανέλης: «Η εκπομπή θα έχει σάτιρα, μουσική και ταξίδια»
15.06.26 , 12:53 Λάκης Γαβαλάς: «Σήμερα έχω έρθει να κάνω μια μικρή διαμαρτυρία»
15.06.26 , 12:37 Φτιάξτε Μοσχαρίσια Κεφτεδάκια, με τη συνταγή που δείχνει ο Γιώργος Ρήγας
15.06.26 , 12:37 Άση Μπήλιου: «Μην πέσετε με τα μούτρα σε κάτι καινούριο»
15.06.26 , 12:37 Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
15.06.26 , 12:32 Ποιοι είναι οι 4 νέοι Γενικοί Γραμματείς & ποια υπουργεία αναλαμβάνουν
15.06.26 , 12:29 Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά
15.06.26 , 12:21 «Να αρχίσεις να σοβαρεύεσαι λίγο» – Ο Κουτσόπουλος τρολάρει τον Γιώργο
15.06.26 , 12:15 Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Θέματα και απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
15.06.26 , 12:11 Παπαδόπουλος: «Απογαλακτίστηκα 11 ετών - Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές»
15.06.26 , 12:10 Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
15.06.26 , 12:07 Νορβηγία: Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ
15.06.26 , 12:00 Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό
15.06.26 , 11:56 Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»
15.06.26 , 11:56 Πανελλαδικές 2026: Τα ειδικά μαθήματα & τα εξεταστικά κέντρα
Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Αρναούτογλου σε Λιάγκα: «Δε θα γελάσω. Ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία»
Κατερίνα Λάσπα: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα»
Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ
Έλαμψαν οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού στο γλέντι της νίκης
Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Ρομαντική απόδραση στο Σούνιο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνοδεύει τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία.
  • Εξέφρασε τη χαρά του για την ευτυχία της Δανάης και την ελπίδα για μια όμορφη ζωή μαζί.
  • Δεν ήταν στα όνειρά του να τη δει νύφη, αλλά εύχεται να αποκτήσουν παιδιά στο μέλλον.
  • Η σχέση τους είναι ιδιαίτερη, με τον Χατζηπαναγιώτη να την έχει μεγαλώσει με αγάπη και χιούμορ.
  • Η Δανάη Μπάρκα τον ευχαρίστησε δημόσια για την επιρροή του στη ζωή της.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση, λίγα 24ωρα μετά το μυστήριο που τελέστηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Ο ηθοποιός συνόδευσε τη Δανάη Μπάρκα στην εκκλησία και στις δηλώσεις του στάθηκε στη χαρά του για την προσωπική της ζωή, ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν σύντομα παιδί οι νεόνυμφοι.

Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»

Η παρουσία του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη στον γάμο είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς βρέθηκε δίπλα στη Δανάη Μπάρκα σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε εκκλησάκι της Μεσσηνίας, με συγγενείς, στενούς φίλους και πρόσωπα από την τηλεόραση και τη showbiz να δίνουν το παρών.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, είπε για το νεόνυμφο ζευγάρι: «Χαίρομαι πολύ που είναι ευτυχισμένη, που είναι ερωτευμένη. Ελπίζω να περάσουν μία ωραία ζωή». Πρόσθεσε επίσης: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη, αλλά ένα παιδί όταν μεγαλώνει, κάποια στιγμή γίνεται κι αυτό».

Σε ερώτηση για το αν το σχεδιάζουν να γίνουν γονείς, απάντησε «Τι να σας πω; Μακάρι. Αυτοί ξέρουν. Να ‘στε καλά, ευχαριστούμε». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά τον γάμο, ο οποίος ολοκληρώθηκε με γλέντι που κράτησε μέχρι το πρωί.

Χατζηπαναγιώτης για Μπάρκα: «Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη»

Η σχέση με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

Η σχέση της Δανάης Μπάρκα με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη είναι ιδιαίτερη και φάνηκε ξανά στη μέρα του γάμου. Ο ηθοποιός τη συνόδευσε μέχρι την εκκλησία και, όπως αναφέρθηκε και στο υλικό από τον γάμο, την παρέδωσε μαζί με τους γονείς και τη γιαγιά της στον γαμπρό.

Η Δανάη Μπάρκα έχει μιλήσει δημόσια για τον άνθρωπο που, όπως λέει, τη μεγάλωσε με χιούμορ, ανοιχτωσιά και αγνότητα. Στην ανάρτησή της για τον γάμο έγραψε για εκείνον: «Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με έμαθε ότι οικογένεια είναι κι αυτή που δημιουργούμε και όχι μόνο αυτή που βρίσκουμε. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με κάνει να θαυμάζω την ειλικρίνεια γύρω μου και την αλήθεια. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που επάνω στη σκηνή με διδάσκει τι θα πει ταλέντο,απλότητα,καθαρότητα και εντιμότητα. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με έμαθε με τις πράξεις του κι όχι με τα λόγια του. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που θέλω όσο μεγαλώνω να κλέβω πολλά από τα στοιχεία του. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που ονειρεύομαι να ξανα βρεθώ μαζί του στη σκηνή ή να με σκηνοθετήσει. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με μεγάλωσε με χιούμορ ,ανοιχτωσιά και αγνότητα. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που είναι τόσο αστείος ώρες ώρες χωρίς καμία προσπάθεια. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με έμαθε να μην πιέζομαι αλλά να έχω γύρω μου αυτούς που όντως θέλω κι όχι αυτούς που πρέπει. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που σε όλες τις τρελές μου είναι σύμμαχος γιατί θέλει «να μάθω απ την ζωή» και τα στραβά και τα όμορφα. Να χαίρομαι τον άνθρωπο που με έμαθε να αγαπάω την φύση και τους κήπους. Να χαίρομαι τον άνθρωπο μας. Τον πιο ταλαντούχο Χρήστο που έχω γνωρίσει. Χρήστο μου ,εύχομαι όλες οι οικογένειες που θα δημιουργώ στην ζωή μου να μοιάζουν έστω και λίγο σ’αυτή που δημιουργήσαμε μαζί. Σε αγαπώ! Πολύχρονος φαδερ 2❤️».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 |
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top