Στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα, το οποίο επιβεβαιώνει επίσημα το τέλος της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1 στις 28 Ιουνίου, αναφέρθηκαν στο Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας.

Η εκπομπή αυτή είχε ξεκινήσει στα μέσα της σεζόν, διαδεχόμενη την Ελένη Τσολάκη, με την αρχική σκέψη να φέρει έναν άλλον αέρα και μια ανατρεπτική αλλαγή στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου. Αν και το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν έντονα φήμες για την ολοκλήρωσή της, καθώς και για την πρόταση που έχουν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος από την ΕΡΤ, οι οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της συγκεκριμένης ζώνης παραμένουν ανοιχτές.

Οι ιθύνοντες του καναλιού δεν έχουν κατασταλάξει αν η ζώνη θα διατηρηθεί με άλλα πρόσωπα ή αν θα στραφεί προς την ενημέρωση, ωστόσο η επίσημη κίνηση του σταθμού ήταν να ανακοινώσει στους συμμετέχοντες την αποδέσμευσή τους, αφήνοντάς τους ελεύθερους για επόμενες επαγγελματικές συζητήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Λευτέρης Κουμαντάκης, ένας εκ των συνεργατών της εκπομπής, μοιράστηκε την πρώτη του αντίδραση στην κάμερα, φορώντας μάλιστα μια μπλούζα που έγραφε «Reset». Αναφερόμενος στη χρονιά που πέρασε, κατά την οποία έζησε ουσιαστικά δύο εκπομπές μέσα σε μία σεζόν μετά τη μετάβασή του από την Κρήτη στην Αθήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ, αν με ρωτάς, προσωπικά βάζω απόλυτα θετικό πρόσημο, ένα μεγάλο plus μπροστά, διότι το κάθε τι στη ζωή μου το αντιμετώπιζα ως ένα πλαίσιο εμπειριών. Ακόμα και αρνητικό να ήταν το πρόσημο, πάλι θα άξιζε για μένα».

Σχετικά με την επίσημη ανακοίνωση του τέλους, περιέγραψε ότι έγινε σε καλό αλλά και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, αφού η ομάδα πέρασε πολλά μαζί τους τελευταίους μήνες. Δείχνοντας την μπλούζα του, σχολίασε με νόημα: «Θέλω επειγόντως διακοπές και αμέσως μετά τις διακοπές, δηλαδή μετά τις 28 του Ιουνίου, να πατήσω αυτό το κουμπί, να κάνω μία επανεκκίνηση στο οτιδήποτε έρθει, στο οτιδήποτε προκύψει».

Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του και το ενδεχόμενο κατάργησης της ζώνης, ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε τη θέση του λέγοντας: «Μέχρι τις 28 του μήνα είμαι στον ΑΝΤ1. Το τι θα προκύψει μέχρι τις 28 από τον ΑΝΤ1, είτε και μετά τις 28 από τον ΑΝΤ1, δεν το ξέρω, θα το μάθω», ενώ συμπλήρωσε πως οτιδήποτε σταματά να υφίσταται στην αρχική του μορφή προκαλεί στενάχωρα συναισθήματα.

Όσο για το σενάριο η ζώνη να μετατραπεί σε ενημερωτική και αν ο ίδιος θα επέστρεφε σε αυτό το κομμάτι, ήταν απόλυτος: «Κοίτα, εγώ είμαι στρατιώτης, το έχω πει χρόνια τώρα στον χώρο της τηλεόρασης. Μπορώ να ανταποκριθώ σε οτιδήποτε μου ζητηθεί στην τηλεόραση, από το κομμάτι της ενημέρωσης, από δελτία ειδήσεων, τα έχω, το έχω κάνει».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star