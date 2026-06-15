MasterChef: Sneak Preview Από Το Αποψινό Επεισόδιο 15/06

Λίγο πριν από την τελευταία ομαδική δοκιμασία του φετινού MasterChef, οι παίκτες αφήνουν για λίγο στην άκρη την πίεση του διαγωνισμού και μοιράζονται σκέψεις για τη ζωή μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, ο Γιώργος ανοίγει την καρδιά του στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, παραδεχόμενος πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι η εμπειρία του MasterChef πλησιάζει στο τέλος της.

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«Σήμερα τι είναι; Η τελευταία ομαδική δοκιμασία», είπε αρχικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Όταν γύρισα από το εξωτερικό, μία που ήρθα και μία που μπήκα στον διαγωνισμό. Άρα δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα το σενάριο ότι όταν θα τελειώσει όλο αυτό θα ξυπνήσω και η καθημερινότητά μου θα βρίσκεται εδώ», εξομολογείται.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με το γνώριμο χιούμορ του, αποφασίζει να πάει τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα και να αφήσει για λίγο τη μαγειρική.

«Πιστεύεις ότι το MasterChef μπορεί να σε αλλάξει σε περισσότερους από έναν τομείς; Δηλαδή πέραν της μαγειρικής, μπας και μαζευτείς θέλω να πω;», τον ρωτά.

Η συζήτηση αποκτά ακόμα πιο προσωπικό χαρακτήρα όταν ο σεφ αναφέρεται στη μητέρα του διαγωνιζόμενου και στα σχέδιά του για το μέλλον.

«Μπας και δει λίγο χαρά η μαμά; Να μας πάρεις κάνα δαχτυλίδι;», του λέει πειρακτικά.

Ο Γιώργος δεν κρύβει την αμηχανία του, ωστόσο απαντά με χαμόγελο: «Εντάξει, ναι. Ας το φτάσουμε στο δαχτυλίδι. ΟK».

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συνεχίζει στο ίδιο κλίμα, λέγοντάς του πως ίσως ήρθε η ώρα να γίνει λίγο πιο σοβαρός.

«Αλλά να αρχίσεις να σοβαρεύεσαι λίγο».

Με τον παίκτη να παραδέχεται πως προσπαθεί ήδη: «Θα προσπαθήσω όσο μπορώ, είναι η αλήθεια. Πιστέψτε με ότι κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια».

Το αποψινό επεισόδιο αναμένεται να έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς οι διαγωνιζόμενοι πλησιάζουν όλο και περισσότερο στον μεγάλο τελικό, ενώ οι στιγμές χαλάρωσης και οι αυθόρμητες συζητήσεις με τους κριτές αποκαλύπτουν μια διαφορετική πλευρά των παικτών, πέρα από τις μαγειρικές τους ικανότητες.



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