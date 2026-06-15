Ποια εκπομπή πήρε ήδη το «πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν;

Όσα αποκάλυψε on camera η παρουσιάστρια της ΕΡΤ

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Έχει ήδη πάρει έγκριση για του χρόνου: Ποια εκπομπή συνεχίζει κανονικά;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζωή Κρονάκη ανακοίνωσε ότι η εκπομπή της, "Καλημέρα Είπαμε;", έχει πάρει το "πράσινο φως" για την επόμενη σεζόν.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία της φετινής χρονιάς και την συνεργασία της με την ομάδα.
  • Αναμένονται αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπομπής, αλλά δεν πιστεύει σε μεγάλες αλλαγές όταν ένα προϊόν λειτουργεί καλά.
  • Εκφράζει ανησυχία για τις πρόωρες διακοπές εκπομπών και τις συνέπειες για τους εργαζόμενους.
  • Πιστεύει ότι οι τηλεοπτικές παραγωγές χρειάζονται χρόνο για να χτίσουν σχέση με το κοινό.

Με αισιοδοξία, ευγνωμοσύνη αλλά και ξεκάθαρες τοποθετήσεις για το τηλεοπτικό τοπίο της νέας σεζόν, η Ζωή Κρονάκη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς.

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για την πορεία της εκπομπής «Καλημέρα Είπαμε;», τονίζοντας ότι η φετινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα δημιουργική τόσο για την ίδια όσο και για την ομάδα της.

«Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»

«Ήταν μια πολύ, πολύ, πολύ ωραία χρονιά. Ήταν μια χρονιά που η ομάδα έδεσε ακόμη περισσότερο. Ήταν μια χρονιά που με τον Τάσο βρήκαμε ακόμη περισσότερο τα πατήματά μας. Ευγνωμοσύνη μόνο μπορώ να πω ότι νιώθω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο μέλλον της εκπομπής, η Ζωή Κρονάκη αποκάλυψε πως έχει ήδη δοθεί το «πράσινο φως» για τη συνέχεια, με τις τελικές διαδικασίες να απομένουν μόνο σε τυπικό επίπεδο.

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«Έχουμε πάρει το πράσινο φως και νομίζω ότι είναι τυπικό πλέον όλο το υπόλοιπο διαδικαστικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχίσουμε, απ' ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, στην ίδια ζώνη», είπε.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανανέωσης στο περιεχόμενο της εκπομπής, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πιστεύει στις μεγάλες αλλαγές όταν ένα τηλεοπτικό προϊόν λειτουργεί σωστά.

Ποια παρουσιάστρια δήλωσε: «Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε στην ίδια ζώνη»;

«Κάποια πράγματα τα οποία νιώθεις ότι πηγαίνουν καλά συνήθως δεν τα αλλάζεις. Δηλαδή η ομάδα που κερδίζει συνήθως δεν αλλάζει. Φυσικά θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Θα ανανεωθούν αρκετά πράγματα σε σχέση με το περιεχόμενο. Νιώθω ότι ακόμα είμαστε στη διαδικασία που χτίζουμε κάτι, χτίζουμε τη συγκεκριμένη ζώνη. Πάντα έχω την αίσθηση ότι η τρίτη χρονιά είναι καταλυτική για ένα προϊόν».

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις πρόωρες διακοπές εκπομπών που παρατηρήθηκαν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τις συνέπειες που έχουν τέτοιες αποφάσεις στους ανθρώπους που εργάζονται πίσω από τις κάμερες.

«Πολύ αγριευτικό μου φαίνεται όλο αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι τα κανάλια είναι επιχειρήσεις. Από την άλλη, επειδή πίσω από θέσεις υπάρχουν άνθρωποι και πίσω από οποιοδήποτε τηλεοπτικό προϊόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, περιμένουν τον μισθό τους. Πολύ αγριευτικό λοιπόν, στα μέσα της σεζόν να σταματάνε άνθρωποι από εκπομπές».

Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχη για το μέλλον του τηλεοπτικού χώρου, τονίζοντας πως θεωρεί ότι οι συνθήκες θα γίνουν ακόμη πιο απαιτητικές την επόμενη χρονιά.

«Καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό για το συνάφι μας και δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα».

Η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που γίνονται γύρω από τις αλλαγές στις ζώνες των καναλιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα τηλεοπτικά προϊόντα χρειάζονται χρόνο για να χτίσουν σχέση με το κοινό.

Παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι συνεχίζει και του χρόνου – Ποια εκπομπή ανανέωσε;

«Πιστεύω ότι πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος σε ένα προϊόν τηλεοπτικό. Αξιόλογοι άνθρωποι και συνάδελφοι που βλέπεις ότι απλά δεν τους δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος».

Τέλος, σχολιάζοντας τις αλλαγές που ακούγονται για την επόμενη σεζόν στην ΕΡΤ, αλλά και τη μετακίνηση προσώπων στην τηλεόραση, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε θετική απέναντι στις νέες συνεργασίες.

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ εμπειρικοί οι δύο, είναι αγαπητοί. Έχουν ωραία χημεία. Πάντα οι αλλαγές είναι για καλό».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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