Πανελλαδικές: Τι κάνουμε μετά τις εξετάσεις αναμένοντας τις βαθμολογίες - Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, Στράτος Στρατηγάκης, στην ΕΡΤ

Για πολλούς μαθητές η σημερινή μέρα σηματοδοτεί το τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι η τελευταία μέρα για νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Ωστόσο, για λίγες ημέρες ακόμα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, οι οποίες θα διεξαχθούν σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα.

Ειδικότερα, οι εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα - προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε κάποιο από τα μαθήματα αυτά-, θα διενεργηθούν από 16 μέχρι και 25 Ιουνίου 2026.

Πανελλαδικές εξετάσεις: Οι ημερομηνίες εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν τις εξής ημερομηνίες στα ειδικά μαθήματα:

Τρίτη 16/6/26 Αγγλικά, στις 10:00 π.μ.

Τετάρτη 17/6/26 Ελεύθερο σχέδιο, στις 08:30 π.μ.

Πέμπτη 18/6/26 Γραμμικό σχέδιο, στις 08:30 π.μ.

Παρασκευή 19/6/26 Γερμανικά, στις 08:30 π.μ.

Σάββατο 20/6/26 Μουσική αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, στις 10:00 π.μ.

Δευτέρα 22/6/26 Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, στις 08:30 π.μ.

Τρίτη 23/6/26 Γαλλικά, στις 08:30 π.μ.

Τετάρτη 24/6/26 Ιταλικά, στις 08:30 π.μ.

Πέμπτη 25/6/26 Ισπανικά, στις 08:30 π.μ.

Τα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά μαθήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο Παιδείας, τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα:

Αγγλικά

Οι εξετάσεις στο Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά» θα διενεργηθούν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ελεύθερο σχέδιο και γραμμικό σχέδιο

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, θα εξεταστούν στην Αθήνα και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΒΡ. Στο Ε.Κ. του 16ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Πανόρμου και Λαρίσης 47, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11524 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΒΥ έως και ΖΑΦ. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Καισαριανής (Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13Β, Καισαριανή, Τ.Κ. 16121 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΑΧ έως και ΚΑΡΜ. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης (Λ. Βουλιαγμένης 525, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΡΟ έως και ΚΥΠ. Στο Ε.Κ. του 2ου ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου (Πεύκων 7-Περιστέρι, Τ.Κ. 12137), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΥΡ έως και ΜΑΡΑ. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 333, Ν. Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14122), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΑΡΓ έως και ΜΠΙΜ. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Παπάγου-1ου Γυμνασίου Παπάγου (Κύπρου και Ιωνίας 4, Παπάγου, Τ.Κ. 15669), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠΙΝ έως και ΠΑΣ. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 4ου Γενικού Λυκείου Καλλιθέας – 10ου Γυμνασίου Καλλιθέας (Ελευθερίου Βενιζέλου 175, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΠΑΤ έως και ΣΤΟ. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου - 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου (Στρ. Παπάγου 23, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΤΡ έως και ΤΣΑΠ. Στο Ε.Κ. του Αναξαγόρειου Γενικού Λυκείου Ν. Ερυθραίας (Καζαντζάκη 29, Νέα Ερυθραία Τ.Κ. 14671), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΣΑΡ έως και Ω

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην Αθήνα και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου Π. Φαλήρου-2ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου (Τερψιθέας 35, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17563), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΟ. Στο Ε.Κ. του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πειραιά (Μαυρομιχάλη 14, Πειραιάς, Τ.Κ. 18545), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΡ έως και ΝΤΑ. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Πειραιά (Πυθαγόρα 22, Πειραιάς, Τ.Κ. 18533), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΤΕ έως και ΣΑΝ. Στο Ε.Κ. του Γενικού Λυκείου Καλλίπολης (Μαρ. Χατζηκυριάκου 27, Πειραιάς, Τ.Κ. 18539), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΑΟ έως και Ω.

γ) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

Στο Ε.Κ. του 14ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Γεωργίου Παπανδρέου 57 και Θεμιστοκλή Σοφούλη 16, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54655), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΖΕΚ. Στο Ε.Κ. του 23ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Κασσάνδρου 17-19, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54632), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΕΛ έως και Κ . Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμαριάς (Μ. Αλεξάνδρου και Αν. Θράκης, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ο. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου (Π. Πετράκη-Θ. Φυλακτού, Εύοσμος, Τ.Κ. 56224 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Π έως και ΣΑΙ. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης (Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, Τ.Κ. 56728 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΑΚ έως και ΤΣΑΚ. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου-Κορδελιού (25ης Μαρτίου 2, Ελευθέριο-Κορδελιό, Τ.Κ. 56334-Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΣΑΛ έως και Ω.

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο Ρέθυμνο , στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Μοάτσου και Κονδυλάκη, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

, στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Μοάτσου και Κονδυλάκη, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132). Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην Πάτρα και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους

Στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Αρόης 11, Πάτρα, Τ.Κ. 26331), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΛΑ. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Αλοννήσου 109, Πάτρα, Τ.Κ. 26334), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΕ έως και Ω.

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλία ς θα εξεταστούν στη Λάρισα, στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών, Λάρισα, Τ.Κ. 41223).

ς θα εξεταστούν στη στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών, Λάρισα, Τ.Κ. 41223). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα Ιωάννινα στο Ε.Κ. του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

Γερμανικά

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην Αθήνα και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

Στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Σπ. Μερκούρη 20, Παγκράτι, Τ.Κ. 11634 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Δ. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ιλίου (Πρωτεσιλάου και Αγ. Βαρβάρας, Ίλιον, Τ.Κ. 13122), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ε έως και ΚΟ. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΡ έως και Μ. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (Παπανικολή 14, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και ΣΟ. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αγ. Αναργύρων (Σύρου και Παπάγου 1, Άγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ. 13561), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΠ έως και Ω.

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Έντισον 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΡ. Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Συκεών (Σπάρτακου 24, Συκιές, Τ.Κ. 56625-Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΣ έως και ΜΟ. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου (Νεμέας και Θάλειας, Εύοσμος -Τ.Κ. 56224 Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠ έως και Ρ. Στο Ε.Κ. του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης (Θράκης 4, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 56430- Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Σ έως και Ω.

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο Ρέθυμνο στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

θα εξεταστούν στο Ρέθυμνο στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην Πάτρα στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Ανθούπολη, Πάτρα, Τ.Κ. 26443).

στην Πάτρα στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Ανθούπολη, Πάτρα, Τ.Κ. 26443). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών, Λάρισα, Τ.Κ. 41223).

στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ιουστινιανού και Κομνηνών, Λάρισα, Τ.Κ. 41223). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων (Όγδοης Μεραρχίας 3, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45445).

Γαλλικά

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

Στο Ε.Κ. του 9ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Τρώων 2, Θησείο, Τ.Κ. 11851 - Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΑΛ. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΑΜ έως και ΛΟ. Στο Ε.Κ. του 3ου Επαγγελματικού Λυκείου Περιστερίου (Αγίου Παύλου 51, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΥ έως και ΝΑ. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Βαρβάρας (Ελ. Βενιζέλου και Δ. Κομνηνού, Αγία Βαρβάρα, Τ.Κ. 12351), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΕ έως και Σ. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 - Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Τ έως και Ω.

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

Στο Ε.Κ. του 2ου Γενικού Λυκείου Πυλαίας (Δ. Βιζβίζη 29, Πυλαία, Τ.Κ. 55534 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Μ. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης (Τέρμα Άγνωστου Στρατιώτη, Πολίχνη, Τ.Κ. 56532 - Θεσσαλονίκη), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ω .

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Σουνίου 111-115, Πάτρα, Τ.Κ. 26333).

στο Ε.Κ. του 7ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Σουνίου 111-115, Πάτρα, Τ.Κ. 26333). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ , στο Ε.Κ. του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222).

, στο Ε.Κ. του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων (Π. Μεκάλη 5, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

Ιταλικά

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ, στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης -2ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης - 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης - 3ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης (Νικομηδείας 7- 9, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17124).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ε.Κ. του 17ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Χριστοπούλου 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ σ το Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

το Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Νόρμαν 57, Πάτρα ,Τ.Κ. 26223).

στο Ε.Κ. του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Νόρμαν 57, Πάτρα ,Τ.Κ. 26223). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ , στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222).

, στο Ε.Κ. του 4ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Ηπείρου και Ανθ. Γαζή, Λάρισα, Τ.Κ. 41222). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης , Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

Ισπανικά

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ, στο Ε.Κ. του Ζάννειου Προτύπου Γενικού Λυκείου Πειραιά (Κολοκοτρώνη 6, Πειραιάς, Τ.Κ.18531)

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ), Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στο Ε.Κ. του 10ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης (Λαμπράκη 204, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54352).

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης θα εξεταστούν στο ΡΕΘΥΜΝΟ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132).

στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου (Κουντουριώτου 1, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Κανακάρη 58, Πάτρα, Τ.Κ. 26221).

στο Ε.Κ. του 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών (Κανακάρη 58, Πάτρα, Τ.Κ. 26221). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εξεταστούν στη ΛΑΡΙΣΑ, στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα, Τ.Κ.41334).

στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας (Τέρμα Καρδίτσης, Λάρισα, Τ.Κ.41334). Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθώς και σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γρεβενών, Δ.Δ.Ε. Κερκύρας και Δ.Δ.Ε. Λευκάδας θα εξεταστούν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων (Τέρμα Δωδώνης , Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221).

Εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Για τα Ειδικά Μαθήματα «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 -Άνω Πατήσια). Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 -Αθήνα). Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΡΗΤΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά (Γρ. Λαμπράκη 1, Τ.Κ. 18547- Πειραιάς) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131-Θεσσαλονίκη).

Για τo Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 -Άνω Πατήσια). Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131-Θεσσαλονίκη).

Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443-Αθήνα). Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131-Θεσσαλονίκη).

Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 - Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ). Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).

Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 - Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).

Οδηγίες για τους υποψήφιους

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα, εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 09:30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες. των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες.

Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 50 Χ 50 εκ.. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 50 Χ 58 εκ.. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης με παραλληλογράφο ή «ταυ», σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης καθώς και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ρυζόχαρτο ή άλλο), τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - καμπάνα κ.λ.π.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να φέρουν μαζί τους μολύβια (μηχανικά κ.λπ) διαφορετικής σκληρότητας και πενάκια μαύρης μελάνης, στα οποία περιλαμβάνονται ραπιδογράφοι, μαρκαδοράκια κ.λ.π., για σχεδίαση γραμμών με διαφορετικά πάχη. Επισημαίνεται ότι, είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μελάνη είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μολύβι, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επιτύχουν τις κατάλληλες διαβαθμίσεις πάχους και έντασης γραμμών ανάλογα με την κλίμακα του σχεδίου και σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής σχεδίασης. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή αυτοκόλλητες γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.

