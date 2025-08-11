Τραμπ: Kατεβάζει εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον λόγω «εγκληματικότητας»

«Η πρωτεύουσα έχει καταληφθεί από συμμορίες», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Τραμπ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη της Ουάσινγκτον, για να στηρίξουν τις τοπικές και ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε έκτακτα μέτρα, απαραίτητα για την πόλη, όπως κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος που λέει ότι η αμερικανική πρωτεύουσα έχει «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες», παρά τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι η βίαιη εγκληματικότητα βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών το 2024.

Συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: «Kαμία λύση χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας»

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, μια σπάνια και αμφιλεγόμενη κίνηση. 

«Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας και οι ομοσπονδιακές αρχές θα υποστηριχθούν στην προσπάθεια, μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον που θα διαθέσουμε. Και πολύ περισσότερους, αν χρειαστεί, πολύ περισσότερους», τόνισε ο Τραμπ.

«Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», είπε. 

Τραμπ: Kατεβάζει εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον λόγω «εγκληματικότητας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνοντας πίνακες στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο - Πίσω του ο υπουργός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ / AP

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι μονάδες της Εθνοφρουράς αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα για να «αποκαταστήσουν τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», δηλώνοντας ότι θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει χθες να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον.

Ενώ τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση των βίαιων εγκλημάτων στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στην ανάληψη του ελέγχου της αστυνομίας της πρωτεύουσας, που κυβερνάται υπό ένα μοναδικό καθεστώς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή έχει γίνει μια κατάσταση πλήρους και ολοκληρωτικής ανομίας και θα απαλλαγούμε από παραπήγματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, αφού προέτρεψε τους άστεγους της Ουάσινγκτον να μετακομίσουν «μακριά» από την πόλη σε μια ανάρτηση την προηγούμενη μέρα στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η κίνησή του αυτή δε θα σταματήσει στην Ουάσινγκτον, όπου κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Θα προχωρήσει περαιτέρω. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά στην (Ουάσινγκτον) και θα την καθαρίσουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε. 

Είχε ήδη κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο, ενάντια στις συμβουλές του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας ότι ήθελε να αποκαταστήσει την τάξη στο Λος Άντζελες μετά από διαμαρτυρίες κατά των συλλήψεων μεταναστών από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η πόλη της Ουάσινγκτον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που περιορίζει την αυτονομία της.
 

ΗΠΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
