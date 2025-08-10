Συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: «Kαμία λύση χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας»

Aνοικτό αφήνει ο Λευκός Οίκος το ενδεχόμενο να προσκληθεί και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι στη συνάντηση Τραμπ- Πούτιν στην Αλάσκα στις 15/8. Μετά την ανακοίνωση της προσεχούς συνάντησής τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες διαμήνυσαν ότι καμία λύση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.

Έξι χρόνια μετά την τελευταία συνάντηση Πούτιν - Τραμπ οι δυο ηγέτες θα ξανασυναντηθούν σε ένα μέρος που έχει σφραγίσει τις σχέσεις των δυο χωρών. Την πολιτεία της Αλάσκα την οποία είχε πουλήσει η τσαρική Ρωσία στην Ουάσιγκτον πριν από 150 χρόνια.Τώρα ο Πούτιν θα επιδιώξει να «πουλήσει» στον Αμερικανό Πρόεδρο μια συμφωνία για την Ουκρανία ο ηγέτης της οποίας δεν θα είναι παρών. Τουλάχιστον δεν έχει προσκληθεί μέχρι τώρα.

Συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στη G20 στην Οσάκα, τον Ιούνιο του 2019/ AP Susan Walsh

«O Λευκός Οίκος λέει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτός σε μια κοινή Σύνοδο κορυφής και με τους δυο ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Αλάσκα την Παρασκευή, αλλά ένας αξιωματούχος χαμήλωσε τις προσδοκίες λέγοντας ότι μια συνάντηση με τον Ζελένσκι θα μπορούσε να γίνει μετά τη συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν», μετέδωσε το CNN.

H Ευρώπη στο πλευρό του Ζελένσκι

Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ- Πούτιν οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπέγραψαν ανακοίνωση στήριξης του Ουκρανού Προέδρου.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την Ουκρανία. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Η γραμμή επαφής (η γραμμή του μετώπου) πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», επισήμαναν σε ανακοίνωσή τους.

I have not heard any partners express doubts about America's ability to ensure that the war ends. The President of the United States has the levers and the determination. Ukraine has supported all of President Trump’s proposals, starting back in February. Ceasefire, all formats… pic.twitter.com/klG8tMqpIq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

Από την πλευρά του ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έσπευσε να επιτεθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες μέσω Telegram.

«Ενώ οι Ευρωηλίθιοι προσπαθούν να εμποδίσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, το αγωνιώδες καθεστώς της Ουκρανίας πανικοβάλλεται και στρατολογεί τα πιο άθλια αποβράσματα της ανθρωπότητας στο μέτωπο. Έχει φτάσει στο επίπεδο των δολοφόνων από τα καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού»

Ουκρανία: Tι θέλει ο Πούτιν

Για να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει να ελέγχει το Ντονμπάς, δηλαδή τις ρωσόφωνες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τμήματα των οποίων όμως ακόμη παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Αντίθετα, φέρεται να συζητά την αποχώρηση των δυνάμεών του από τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Φυσικά δε συζητά την αλλαγή του καθεστώτος της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014.

