Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Κλείδωσε» για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα

Στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα θα συναντηθούν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω Truth Social, χθες Παρασκευή. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, που θα συμπεριλάβει κι εκχωρήσεις εδαφών, σύμφωνα -τουλάχιστον- με τον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Επιβεβαιώνοντας τη συνάντηση, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τις διπλωματικές υποθέσεις Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε την επιλογή της πολιτείας αυτής «αρκετά λογική» και τόνισε πως οι δυο ηγέτες «θα επικεντρωθούν χωρίς καμιά αμφιβολία σε συζήτηση για τις επιλογές ώστε να καταλήξουμε σε ειρηνική και μακροπρόθεσμη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης». Η Αλάσκα βρίσκεται στον απώτερο βορρά της αμερικανικής ηπείρου, κοντά στη Ρωσία.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση Τραμπ- Πούτιν στη Φινλανδία, τον Ιούλιο του 2018/ AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

«Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Λευκός Οίκος εξετάζει να υπάρξει συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει το ότι η Ρωσία να αποκτήσει τον έλεγχο όλου του Ντονμπάς, δηλαδή των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ και στην Ανατολική Ουκρανία να κρατήσει την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014. Ενδεχομένως να συμφωνήσει στο να σταματήσουν οι γραμμές του μετώπου στη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια, δηλαδή να μην πάρει αυτές τις περιοχές», μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει υποσχεθεί άπειρες φορές πως θα βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, συζήτησε επανειλημμένα στο τηλέφωνο με τον Ρώσο ομόλογό του τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν τον έχει συναντήσει δια ζώσης, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου.

Αντίδραση Ζελένσκι: «Όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις εναντίον της ειρήνης»

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση θα γίνει με απόντα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δεν έχει πάψει να απαιτεί να ακουστεί και η δική του φωνή σε αυτό το κεφάλαιο.

«Η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά το εδαφικό. Οι Ουκρανοί ποτέ δε θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές», ήταν η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου με ανάρτησή του στο Telegram.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη, ωστόσο όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις εναντίον της ειρήνης», πρόσθεσε.

