Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε ουρανοξύστη

Πύρινη κόλαση σε 31 ορόφους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 15:52 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στα 16 το όριο ηλικίας για πρόσβαση στο ίντερνετ
26.11.25 , 15:44 Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.25 , 15:32 Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή
26.11.25 , 15:03 Το Croque Madame της διαιτολόγου
26.11.25 , 14:50 Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο
26.11.25 , 14:38 Αργυρός και 50 Cent ξανά μαζί: Η φωτογραφία που έγινε viral
26.11.25 , 14:36 Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»
26.11.25 , 14:35 Φρίκη! 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του
26.11.25 , 14:23 Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε ουρανοξύστη
26.11.25 , 14:05 Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
26.11.25 , 13:57 Φωτεινή Πιπιλή: «Στα social media δέχομαι υβριστικά μηνύματα»
26.11.25 , 13:53 «Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές εικόνες από ευρωπαϊκές πόλεις
26.11.25 , 13:52 All in… στο Black από την interwetten!
26.11.25 , 13:50 Χάρης Γρηγορόπουλος: Τον εγκλώβισε ο ρόλος του «τρελαντώνη;»
26.11.25 , 13:42 Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο
Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ
Φρίκη! 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Μαίρη Μηνά: Όσα δεν ξέρουμε για την ηθοποιό που εντυπωσίασε ως Πρωθιέρεια
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε πολυώροφα κτίρια συγκροτήματος κατοικιών στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου τμήματος του Χονγκ Κονγκ και στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από τον τόπο της πυρκαγιάς καθώς πυροσβέστες έδιναν μάχη για την κατάσβεσή της.

φωτιά Χονγκ Κονγκ 1

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι και ένας πυροσβέστης.

Αρκετοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στους φλεγόμενους ουρανοξύστες, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο RTHK που επικαλείται την αστυνομία, ενώ άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

φωτιά Χονγκ Κονγκ 2

Ορισμένοι πυροσβέστες επίσης τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που μαίνεται στους ουρανοξύστες 31 ορόφων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Ουάνγκ Φουκ στη συνοικία Τάι Πο.  

φωτιά Χονγκ Κονγκ 3

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 4, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.

Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 κατοικίες.

φωτιά Χονγκ Κονγκ 4

Αρκετοί ουρανοξύστες γύρω από το φλεγόμενο κτίριο έχουν μπαμπού σκαλωσιές στο εξωτερικό τους.

Κόσμος συγκεντρώθηκε σε γειτονική πεζογέφυρα παρακολουθώντας με απόγνωση τον καπνό που έχει καλύψει τα κτίρια.

Πολλά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έχουν παραταχθεί στον δρόμο κάτω από το συγκρότημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters.

φωτιά Χονγκ Κονγκ 5

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είπε στο Reuters ότι ακόμη δεν γνωρίζει τον αριθμό των τυχόν εγκλωβισμένων.

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έχει κλείσει και τα λεωφορεία ακολουθούν άλλη διαδρομή.

φωτιά Χονγκ Κονγκ 6

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στις οικοδομές το μπαμπού για τις σκαλωσιές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top