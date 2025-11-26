Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε ουρανοξύστη

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε πολυώροφα κτίρια συγκροτήματος κατοικιών στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου τμήματος του Χονγκ Κονγκ και στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από τον τόπο της πυρκαγιάς καθώς πυροσβέστες έδιναν μάχη για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι και ένας πυροσβέστης.

Αρκετοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στους φλεγόμενους ουρανοξύστες, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο RTHK που επικαλείται την αστυνομία, ενώ άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ορισμένοι πυροσβέστες επίσης τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που μαίνεται στους ουρανοξύστες 31 ορόφων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Ουάνγκ Φουκ στη συνοικία Τάι Πο.

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 4, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.

Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 κατοικίες.

Αρκετοί ουρανοξύστες γύρω από το φλεγόμενο κτίριο έχουν μπαμπού σκαλωσιές στο εξωτερικό τους.

Κόσμος συγκεντρώθηκε σε γειτονική πεζογέφυρα παρακολουθώντας με απόγνωση τον καπνό που έχει καλύψει τα κτίρια.

Πολλά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έχουν παραταχθεί στον δρόμο κάτω από το συγκρότημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είπε στο Reuters ότι ακόμη δεν γνωρίζει τον αριθμό των τυχόν εγκλωβισμένων.

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έχει κλείσει και τα λεωφορεία ακολουθούν άλλη διαδρομή.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στις οικοδομές το μπαμπού για τις σκαλωσιές.