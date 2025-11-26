«Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές εικόνες από ευρωπαϊκές πόλεις

Φωταγωγήθηκαν Λονδίνο και Παρίσι – Άνοιξαν οι χριστουγεννιάτικες αγορές

Κοσμος
Χριστουγεννιάτικοι στολισμοί στην Ευρώπη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και οι ευρωπαϊκές πόλεις μία μία έχουν ξεκινήσει να στολίζονται γιορτινά με υπέροχους φωτισμούς και χριστουγεννιάτικα δεντρα. 

Το Λονδίνο πρωτοστατεί πάντα στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και τη φωταγώγηση των γνωστότερων δρόμων, μεγάλων πολυταστασημάτων, των πολυτελών ξενοδοχείων αλλά και των κεντρικότερων σιδηροδρομικών σταθμών.

Χριστούγεννα Λονδίνο 1

Λονδίνο

Η Oxford Street, ο εμβληματικότερος και εμπορικότερος δρόμος της πόλης, φόρεσε τα γιορτινά του καθώς χιλιάδες φωτάκια με τη μορφή αστεριών φωταγωγήθηκαν στις αρχές του μήνα.

Χριστούγεννα Λονδίνο 2

Στολισμός στο Λονδίνο

Τα λαμπιόνια είναι και φέτος κατασκευασμένα από οικολογικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων φώτων LED και ανακυκλωμένου πλαστικού.

Με πάνω από 300.000 μεμονωμένα φωτάκια - συμπεριλαμβανομένων 5.000 αστεριών που λαμπυρίζουν - λάμπουν από τις 16:00 έως τα μεσάνυχτα καθημερινά μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.

Χριστούγεννα Λονδίνο 3

Η στολισμένη Regent Street στο Λονδίνο

Φωταγωγήθηκε επίσης η Regent Street με τους περίφημους φωτεινούς αγγέλους, όπως επίσης και η Carnaby Street και το Covent Garden.

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο για φέτος, στήθηκε, όπως και πέρυσι, στον σιδηροδρομικό σταθμό St. Pancras. Η φετινή δημιουργία είναι ένα μουσικό κουτί ύψους 12 μέτρων που περιστρέφεται.

Φωτίστηκαν τα Ηλύσια Πεδία

Την περασμένη εβδομάδα η ηθοποιός Léa Seydoux έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσουν οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στο Παρίσι, πατώντας το κουμπί που φωταγώγησε τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. 

Χριστούγεννα Παρίσι 1

Οι στολισμοί στο Παρίσι

Από την Πλατεία Δημοκρατίας μέχρι την Αψίδα του Θριάμβου χιλιάδες εορταστικά φωτάκια θα λάμπουν από τις 16 Νοεμβρίου και μέχρι τις 5 Ιανουαρίου. 

Τα φωτάκια θα ανάβουν στις 17:00 κάθε απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ τις Παρασκευές και τα Σάββατα θα σβήνουν στη 01:00. 

Χριστούγεννα Παρίσι 2

Άναψαν τα φώτα στα Ηλύσια Πεδία

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν και φέτος στο κέντρο του Παρισιού για να παρακολουθήσουν την τελετή της φωταγώγησης και υποδέχθηκαν την περίοδο των γιορτών με ενθουσιασμό. 

Άνοιξαν οι χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία

Στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας άνοιξαν τις πύλες τους οι χριστουγεννιάτικες αγορές, δίνοντας έναν ξεχωριστό εορταστικό τόνο. 

Βερολίνο χριστουγεννιάτικη αγορά 1

Η χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο

Τα παραδοσιακά ξύλινα σπιτάκια άνοιξαν ξανά με τους πολίτες να κατακλύζουν τις αγορές για να απολαύσουν ζεστό κρασί, παραδοσιακά γερμανικά εδέσματα, μουσική και κυρίως να ξυπνήσει μέσα τους η εορταστική διάθεση λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. 

Βερολίνο χριστουγεννιάτικη αγορά 2

Βερολίνο

Άναψαν 182 χλμ. από φωτάκια στη Λισαβόνα

Φέτος οι φωτισμοί στη Λισαβόνα καλύπτουν μια έκταση 182 χλμ., τρεις φορές δηλαδή τον γύρο της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Ο δήμος φωταγώγησε 46 τοποθεσίες μέσα στην πόλη, πλατείες, δρόμους, λεωφόρους, δημιουργώντας μια μαγική εορταστική ατμόσφαιρα με 5.900 περίπου στολίδια. 

Την παράσταση κλέβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Praça do Comércio, ενώ σύννεφα από χρυσά φωτάκια καλύπτουν την Rua Garrett. Τα δέντρα στις κεντρικές λεωφόρους έχουν στολιστεί με εκατοντάδες φωτάκια led.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΛΟΝΔΙΝΟ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
