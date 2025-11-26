Σας αρέσει το κάστανο; Το γλυκό με τις λίγες θερμίδες που θα σας ξετρελάνει

Άλλη μία πεντανόστιμη συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα

Συνταγες
Αν σου αρέσουν και τα γλυκά και τα κάστανα, εμείς βρήκαμε μία συνταγή που περιλαμβάνει και τα δύο.

Είναι νόστιμη, γρήγορη και την έδειξε το πρωί της Τετάρτης στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι

Ο σεφ προνόησε για άλλη μία φορά για τους γλυκατζήδες και έφτιαξε λυκά ρολάκια με άλειμμα κάστανο και έδειξε βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία.

Γλυκά ρολάκια με κάστανο

Υλικά της Συνταγής


Υλικά για τη ζύμη

• 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
 • 250 ml χλιαρό γάλα
• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
• 1 αυγό
• 1 κρόκος
• 1 πρέζα αλάτι
• 1 κ.γ. βανίλια ή εκχύλισμα
 
Για τη γέμιση

• 250–300 γρ. άλειμμα  κάστανο 
 
 
Εκτέλεση της Συνταγής 

 Ενεργοποίηση μαγιάς • Σε μπολ βάλε το χλιαρό γάλα και τη μαγιά. • Άφησε 10 λεπτά να αφρίσει.  Ζύμη • Πρόσθεσε το αυγό, τον κρόκο, τη βανίλια (αν θέλεις) και το αλάτι. • Σιγά σιγά ρίξε το αλεύρι και ζύμωσε 5–6 λεπτά μέχρι να γίνει μαλακή και ελαστική ζύμη. • Σκέπασε και άφησε 1 ώρα να φουσκώσει. Πλάσιμο 1. Άνοιξε τη ζύμη σε ορθογώνιο φύλλο περίπου 40×30 εκ. 2. Άπλωσε ομοιόμορφα το άλειμμα κάστανο. 3. Τύλιξε σε ρολό κατά μήκος και κόψε σε ρολά 3–4 εκ. 4. Βάλε τα ρολά σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. 5. Σκέπασε και άφησε 30 λεπτά να φουσκώσουν ξανά. Ψήσιμο • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C (αέρα) για 25–30 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.   Γλάσο άλειμμα κάστανο με ζάχαρη Υλικά • 100 γρ. άλειμμα κάστανο • 50–60 ml γάλα (προσαρμόζεις για υφή) • 1–2 κ.σ. ζάχαρη άχνη (ή περισσότερη, αν θες πιο γλυκό)  Tips • Αν θέλεις πιο γλυκιά γεύση χωρίς ζάχαρη, μπορείς να προσθέσεις λίγη σκόνη κακάο ή λίγες σταγόνες μέλι πάνω από τα ρολά πριν το ψήσιμο. • Σερβίρονται τέλεια ζεστά, μόνα τους ή με λίγο γλάσο σοκολάτας ή γάλακτος.

Δείτε το Breakfast@Star

