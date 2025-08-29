Μινεσότα: Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση

Σοκαρισμένες είναι οι ΗΠΑ από τη νέα μαζική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη σε καθολική εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Ένας 23χρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο παιδιά, 8 και 10 ετών και τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους.

Τα δύο θύματα ταυτοποιήθηκαν χθες από τις αμερικανικές αρχές. Πρόκειται για τον 8χρονο Φλέτσερ Μέρκελ και τη 10χρονη Χάρπερ Μόισκι. Οι γονείς τους μίλησαν για πρώτη φορά σε συνέντευξη Τύπου κι έκαναν έκκληση στην κοινότητα της Μινεάπολης να κάνει τα πάντα για να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αιτίες των μαζικών πυροβολισμών που σημειώνονται σε σχολεία των ΗΠΑ.

'Please remember Fletcher for the person he was and not the act that ended his life:' Fletcher Merkel, 8, was one of two children killed in the Minneapolis Catholic school mass shooting. Here's the heartbreaking public statement his dad, Jessie, delivered the next day. pic.twitter.com/zJOePYOks9 — NewsChannel 5 (@NC5) August 28, 2025

Ο πατέρας του μικρού Φλέτσερ περιέγραψε ένα παιδί γεμάτο ζωή και αγάπη για την οικογένειά του και τον αθλητισμό.

«Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και τα αθλήματα. Το κενό που άφησε στη ζωή μας δε θα γεμίσει ποτέ, αλλά ελπίζω με τον καιρό να βρούμε ίαση», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Κόσμος αποτίει φόρο τιμής στα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση σε σχολείο στη Μινεάπολη - AP Images

Δεν έκρυψε μάλιστα την οργή του για τον δράστη, τον οποία αποκάλεσε «δειλό», καταγγέλλοντας την φρικαλεότητα των πράξεών του.

«Πώς μπορεί ένας τέτοιος δειλός να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού μου;», αναρωτήθηκε, επισημαίνοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και των ηρωικών πράξεων των άλλων παρευρισκόμενων στην εκκλησία, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις συνέπειες της τραγωδίας.

Από την πλευρά τους οι γονείς της μικρής Χάρπερ έκαναν λόγο για «ένα λαμπρό, χαρούμενο και βαθιά αγαπημένο κορίτσι που αγαπήθηκε πολύ από τη μικρότερη αδερφή της».

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν στην επίθεση που πραγματοποίησε 23χρονος σε σχολείο στη Μινεάπολη - AP Images

«Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Οι γονείς της 10χρονης δήλωσαν ότι κύριο μέλημά τους είναι να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά τον θάνατο της κόρης τους, και πως ελπίζουν ότι η μνήμη της Χάρπερ θα αποτελέσει αφορμή για να ληφθούν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν μελλοντικές ένοπλες επιθέσεις.

«Καμία οικογένεια δε θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει τέτοιο πόνο. Προτρέπουμε τους ηγέτες και τις κοινότητές μας να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας και της κρίσης ψυχικής υγείας σε αυτή τη χώρα», έγραψαν.

Τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση στη Μινεάπολη ήταν 8 και 10 ετών - AP Images

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά τουλάχιστον 17 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εννέα από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται και τουλάχιστον ένα παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πυροβολισμοί Μινεσότα: Ο δράστης είχε εμμονή εναντίον μικρών παιδιών

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι ο δράστης, ο οποίος φέρεται να ήταν τρανσέξουαλ, χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο για να επιτεθεί στους μαθητές και τους καθηγητές τους που εκείνη την ώρα συμμετείχαν σε τελετή σε εκκλησία.

Οι γονείς των δύο θυμάτων ζήτησαν από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίζει τις μαζικές επιθέσεις σε σχολεία - AP Images

Ο Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος πραγματοποίησε την επίθεση, φαίνεται ότι είχε εμμονή με την ιδέα του να σκοτώνει παιδιά, όπως δείχνουν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του, σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεσότα.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να είχε φοιτήσει και στο σχολείο, δε φαίνεται να είχε προσωπικές διαφορές ή καταγγελίες που να εξηγούν την επίθεση, καθώς οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει συγκεκριμένα αίτια για αυτό που συνέβη.

Ο δράστης φέρεται να είχε εμμονή με τις δολοφονίες παιδιών - AP Images

Στη σκηνή του εγκλήματος, οι αρχές εντόπισαν τρία φυσίγγια από καραμπίνα, 116 σφαίρες από τουφέκι και μία σφαίρα από πιστόλι, η οποία μάλλον παρουσίασε βλάβη, καθώς έχει εγκλωβιστεί στην κάνη. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν τις εκτιμήσεις των αρχών ότι επρόκειτο για μια καλά προμελετημένη επίθεση που εκτελέστηκε με μεγάλη ακρίβεια.

Η αστυνομία προσπαθεί ακόμα να επικοινωνήσει με τη μητέρα του δράστη, Mary Grace Westman, η οποία εργαζόταν στο σχολείο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες των αρχών να την προσεγγίσουν για περισσότερες πληροφορίες.