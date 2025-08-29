Μινεσότα: Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση

«Πώς μπορεί ένας τέτοιος δειλός να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού μου;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 10:20 Σεπτέμβριος 2025: Ποια ζώδια θα δουν αλλαγές στην καθημερινότητά τους
29.08.25 , 09:59 Πυρά Φιντάν κατά Ελλήνων πολιτικών–«Δε δεχόμαστε υποδείξεις», λέει η Αθήνα
29.08.25 , 09:58 Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα χαροπαλεύει μετά την επίθεση στη Μινεσότα
29.08.25 , 09:57 Χένρικσεν: Αυτή είναι η θεραπεία που του έδωσε πίσω την παλιά του ζωή
29.08.25 , 09:35 Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
29.08.25 , 09:31 Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
29.08.25 , 09:23 Καιρός: Προειδοποίηση για επικίνδυνες βροχές το Σαββατοκύριακο
29.08.25 , 09:12 Ανάβυσσος: Διάρρηξη με λεία 240.000€ από μεζονέτα που διαμένουν Ουκρανοί
29.08.25 , 09:09 «Κινούμαι Ηλεκτρικά» : Αυτά ισχύουν για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
29.08.25 , 09:03 Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Τo tweet του θανάτου με τα 7 εκατομμύρια likes
29.08.25 , 08:55 Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;
29.08.25 , 08:47 Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
29.08.25 , 08:20 Σαββατοκύριακο στο πιο κοντινό κυκλαδονήσι - Μόλις 1 ώρα από την Αθήνα!
29.08.25 , 08:05 Σοκαριστικό τροχαίο στη Θέρμη: ΙΧ εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων
29.08.25 , 07:43 Μινεσότα: Θρήνος για τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» : Αυτά ισχύουν για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαρισμένες είναι οι ΗΠΑ από τη νέα μαζική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη σε καθολική εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Ένας 23χρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο παιδιά, 8 και 10 ετών και τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους. 

Μινεσότα: Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα ανάμεσα στους τραυματίες

Τα δύο θύματα ταυτοποιήθηκαν χθες από τις αμερικανικές αρχές. Πρόκειται για τον 8χρονο Φλέτσερ Μέρκελ και τη 10χρονη Χάρπερ Μόισκι. Οι γονείς τους μίλησαν για πρώτη φορά σε συνέντευξη Τύπου κι έκαναν έκκληση στην κοινότητα της Μινεάπολης να κάνει τα πάντα για να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αιτίες των μαζικών πυροβολισμών που σημειώνονται σε σχολεία των ΗΠΑ. 

 

 

Ο πατέρας του μικρού Φλέτσερ περιέγραψε ένα παιδί γεμάτο ζωή και αγάπη για την οικογένειά του και τον αθλητισμό. 

Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Σκοτώθηκαν δύο παιδιά και ο δράστης

«Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και τα αθλήματα. Το κενό που άφησε στη ζωή μας δε θα γεμίσει ποτέ, αλλά ελπίζω με τον καιρό να βρούμε ίαση», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Κόσμος αποτίει φόρο τιμής στα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση σε σχολείο στη Μινεάπολη - AP Images

Κόσμος αποτίει φόρο τιμής στα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση σε σχολείο στη Μινεάπολη - AP Images

Δεν έκρυψε μάλιστα την οργή του για τον δράστη, τον οποία αποκάλεσε «δειλό», καταγγέλλοντας την φρικαλεότητα των πράξεών του. 

«Πώς μπορεί ένας τέτοιος δειλός να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού μου;», αναρωτήθηκε, επισημαίνοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και των ηρωικών πράξεων των άλλων παρευρισκόμενων στην εκκλησία, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις συνέπειες της τραγωδίας.

Μινεσότα: Έγκλημα μίσους κατά Καθολικών λέει το FBI για την επίθεση

Από την πλευρά τους οι γονείς της μικρής Χάρπερ έκαναν λόγο για «ένα λαμπρό, χαρούμενο και βαθιά αγαπημένο κορίτσι που αγαπήθηκε πολύ από τη μικρότερη αδερφή της». 

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν στην επίθεση που πραγματοποίησε 23χρονος σε σχολείο στη Μινεάπολη - AP Images

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν στην επίθεση που πραγματοποίησε 23χρονος σε σχολείο στη Μινεάπολη - AP Images

«Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Οι γονείς της 10χρονης δήλωσαν ότι κύριο μέλημά τους είναι να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά τον θάνατο της κόρης τους, και πως ελπίζουν ότι η μνήμη της Χάρπερ θα αποτελέσει αφορμή για να ληφθούν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν μελλοντικές ένοπλες επιθέσεις.

«Καμία οικογένεια δε θα έπρεπε ποτέ να υπομείνει τέτοιο πόνο. Προτρέπουμε τους ηγέτες και τις κοινότητές μας να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας και της κρίσης ψυχικής υγείας σε αυτή τη χώρα», έγραψαν.

Τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση στη Μινεάπολη ήταν 8 και 10 ετών - AP Images

Τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση στη Μινεάπολη ήταν 8 και 10 ετών - AP Images

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά τουλάχιστον 17 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εννέα από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται και τουλάχιστον ένα παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. 

Πυροβολισμοί Μινεσότα: Ο δράστης είχε εμμονή εναντίον μικρών παιδιών

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι ο δράστης, ο οποίος φέρεται να ήταν τρανσέξουαλ, χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο για να επιτεθεί στους μαθητές και τους καθηγητές τους που εκείνη την ώρα συμμετείχαν σε τελετή σε εκκλησία.

Οι γονείς των δύο θυμάτων ζήτησαν από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίζει τις μαζικές επιθέσεις σε σχολεία - AP Images

Οι γονείς των δύο θυμάτων ζήτησαν από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίζει τις μαζικές επιθέσεις σε σχολεία - AP Images

Ο Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος πραγματοποίησε την επίθεση, φαίνεται ότι είχε εμμονή με την ιδέα του να σκοτώνει παιδιά, όπως δείχνουν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του, σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεσότα. 

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να είχε φοιτήσει και στο σχολείο, δε φαίνεται να είχε προσωπικές διαφορές ή καταγγελίες που να εξηγούν την επίθεση, καθώς οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει συγκεκριμένα αίτια για αυτό που συνέβη.

Ο δράστης φέρεται να είχε εμμονή με τις δολοφονίες παιδιών - AP Images

Ο δράστης φέρεται να είχε εμμονή με τις δολοφονίες παιδιών - AP Images

Στη σκηνή του εγκλήματος, οι αρχές εντόπισαν τρία φυσίγγια από καραμπίνα, 116 σφαίρες από τουφέκι και μία σφαίρα από πιστόλι, η οποία μάλλον παρουσίασε βλάβη, καθώς έχει εγκλωβιστεί στην κάνη. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν τις εκτιμήσεις των αρχών ότι επρόκειτο για μια καλά προμελετημένη επίθεση που εκτελέστηκε με μεγάλη ακρίβεια.

Η αστυνομία προσπαθεί ακόμα να επικοινωνήσει με τη μητέρα του δράστη, Mary Grace Westman, η οποία εργαζόταν στο σχολείο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες των αρχών να την προσεγγίσουν για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΝΕΣΟΤΑ
 |
ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top