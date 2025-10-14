Το νέο CUPRA Formentor VZ5 με πεντακύλινδρο κινητήρα

Τα 390 άλογα και οι αγωνιστιοκές επιδόσεις - Πότε έρχεται

Η CUPRA επαναπροσδιορίζει για μία ακόμα φορά τα όρια της απόδοσης και σχεδίασης με το πιο εμβληματικό μοντέλο εσωτερικής καύσης: το νέο CUPRA Formentor VZ5. Με μόλις 4.000 μονάδες παγκοσμίως, η έκδοση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το υψηλών αποδόσεων crossover SUV. 

To CUPRA Formentor VZ5 παραμένει στην κορυφή της τεχνολογίας κινητήρων εσωτερικής καύσης, κερδίζοντας τις καρδιές με τον χαρακτηριστικό πεντα-κύλινδρο κινητήρα και τη δυναμική ευελιξία του. Τώρα επιστρέφει με μία ολοκαίνουρια δέσμευση να προσφέρει μία συναισθηματικά φορτισμένη οδηγική εμπειρία.

Κάτω από το καπό του CUPRA Formentor VZ5 βρίσκεται ο εμβληματικός πεντα-κύλινδρος κινητήρας 2.5 λίτρων TSI που αποδίδει 390 ίππους και 480Nm ροπής προσφέροντας μία συναισθηματική εμπειρία. Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης της CUPRA καθώς και με ενσωματωμένη τεχνολογία κατανομής ροπής (torque splitter), το VZ5 προσφέρει ακριβή κατανομή ισχύος και στους τέσσερις τροχούς συμπεριλαμβανομένου του πλευρικού ελέγχου ροπής για βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές.

Αυτή η νέα έκδοση διαθέτει τολμηρά εξωτερικά στοιχεία σχεδιασμού, όπως έναν χαρακτηριστικό μπροστινό προφυλακτήρα, ένα μπροστινό splitter με το χαραγμένο λογότυπο VZ5, φαρδύτερους θόλους τροχών και έναν εκλεπτυσμένο πίσω προφυλακτήρα και διαχύτη, στοιχεία που προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στον δρόμο.

Ζάντες αλουμινίου 20’’ σε χρώμα χαλκού με την εμβληματική σχεδίαση του VZ5, σκούρα χρωμιωμένη επιγραφή CUPRA και μία επιλεγμένη παλέτα μεταλλικών και ματ χρωματικών επιλογών: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt & Enceladus Grey Matt ολοκληρώνουν την επιθετική αισθητική του -υψηλών επιδόσεων- Crossover SUV.

Στο εσωτερικό, η σχεδιαστική φιλοσοφία της CUPRA συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας κομψότητα σπορ στυλ και ψηφιοποίηση. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και οι λεπτομέρειες στο εσωτερικό αναβαθμίζουν το οδηγικό περιβάλλον ενώ η τελική πινελιά είναι τα CUPBucket καθίσματα.Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, το CUPRA Formentor VZ5 θα ξεκινήσει την παραγωγή του το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Διαβάστε περισσότερα:
CUPRA
 |
CUPRA FORMENTOR VZ5
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
