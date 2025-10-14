Η εκπομπή που θα αντικαταστήσει το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου

Το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day

Συζητήσεις για ένα νέο reality κάνει ο ΣΚΑΪ προκειμένου να καλύψει το τηλεοπτικό κενό που άφησε η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου

«Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day, στελέχη του σταθμού βρίσκονται ήδη στις Κάννες αναζητώντας το κατάλληλο project που θα πάρει τη θέση του «Power Talk»

Η επόμενη μέρα στον ΣΚΑΪ μετά το πρόωρο τέλος του «Power Talk»

Η έρευνα αφορά ένα τηλεπαιχνίδι ή ριάλιτι ή συνδυασμός των δύο, που αναμένεται να ενταχθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και θα δίνει το lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

«Να μην αφήνουμε τους παρουσιαστές να κάνουν ό,τι έχουν στο μυαλό τους»

Όσα αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου 

«Διάβασα ότι ψάχνουν μια εκπομπή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Υπάρχουν πλάνα για το δεύτερο μέρος της σεζόν. Ήδη τα στελέχη του ΣΚΑΙ βρίσκονται στις Κάννες που αναζητούν ένα πρόγραμμα τύπου ριάλιτι και θα παίξει από Γενάρη.

Θα υπάρχει παιχνίδι στη θέση της Τατιάνας και θα δίνει το lead in στο κεντρικό δελτίο. Ο Βουλαρίνος είχε προγραμματιστεί να παίξει την ίδια ώρα και την περίοδο που ήταν η Τατιάνα, δεν μπήκε για τα “ρεπό” της. Ψάχνουν κάτι πολύ καλό και επιτυχημένο. Ακόμα είναι στη φάση αναζήτησης!», αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
 |
ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
HAPPY DAY
