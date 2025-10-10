«Να μην αφήνουμε τους παρουσιαστές να κάνουν ό,τι έχουν στο μυαλό τους»

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησαν τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη, όπου με τον δικό του τρόπο, έκρινε τα πρόσωπα της τηλεόρασης.

Μιλώντας αρχικά για το «κόψιμο» της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, είπε: «Ένας λόγος που είχε προτιμήσει τον ΣΚΑΪ, είναι ότι στον ΣΚΑΪ την άφησαν να κάνει ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό της και τελικά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μάλλον δεν πρέπει να αφήνουμε τους παρουσιαστές να κάνουν ακριβώς αυτό που έχουν στο μυαλό τους».

«Δεν άρεσε το πλατό... Νομίζω ότι ένιωθαν άβολα και οι ίδιοι οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εκπομπή, τους είχαν σε κάτι καρεκλίτσες στην άκρη, σαν να είχαν μπει σε τιμωρία κι επίσης η θεματολογία. Είχε εξαντληθεί πια από τόσες εκπομπές που έχουν προηγηθεί. Δυστυχώς, δεν μπορούσε να μετακινηθεί σε άλλη ζώνη η εκπομπή, ήταν όλες κατειλημμένες. Η Τατιάνα φυσικά και δε ζήτησε ποτέ ίδια να κοπεί η εκπομπή της. Είχε πει από την αρχή, από τις πρώτες μέρες κιόλας που ήρθαν τα διάρια και τα τριάρια, ότι είμαι στη διάθεσή σας να κάνετε αυτό που εσείς νομίζετε καλύτερο, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ επαγγελματικό εκ μέρους της», πρόσθεσε.

«Υπάρχει αυτή η χαιρεκακία σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και συγκεκριμένους ανθρώπους που μάλλον είναι δυσαρεστημένοι που βρίσκονται κι οι ίδιοι εκτός τηλεόρασης. Δεν πιστεύω ότι θα κοπεί η εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Δε θα έχει την ίδια μοίρα με τη Τατιάνας και τα νούμερα που έκανε ο Κώστας έτσι κι αλλιώς ήταν και λίγο καλύτερα. Δεν αποκλείεται στα μέσα της σεζόν να δούμε ξανά το My Style Rocks», είπε σε σχέση με όσα γράφονται και για τις φήμες που θέλουν και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού να... κόβεται.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο... beef ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Γρηγόρης στην πρωινή ζώνη; «Ξέρω ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο στον ΑΝΤ1. Πιο πιθανό θα έβρισκα σε περίπτωση αποχώρησης του Γιώργου Λιάγκα να έπαιρνε τη θέση του η Κατερίνα Καραβάτου που αυτή τη στιγμή τη θέλουν πάρα πολύ στον σταθμό. Εδώ σκεφτείτε τώρα ότι θα την πληρώνουνε. χωρίς να δουλεύει μέχρι να της βρουν κάποιο project. Να την πληρώνουν τώρα έναν χρόνο για να ξεκουράζεται, μόνο και μόνο για να μην την πάρει άλλο κανάλι, θα μου φαινόταν έτσι πολύ περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει με το συμβόλαιό της, αλλά πέρασαν πάρα πολλές μέρες και ακόμα δεν έχει βγει ανακοίνωση από τη στιγμή που της έστειλαν το συμβόλαιο. Και το πήρε στα χέρια του ο δικηγόρος της. Κάτι έχει γίνει εκεί με τους όρους του συμβολαίου», κατέληξε ο Νίκος Γεωργιάδης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star